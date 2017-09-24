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İngiltere Premier Lig'de favoriler kazandı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında sezonun iddialı takımları Manchester City, Manchester United ve Chelsea, rakiplerini yendi

24 Eylül 2017 Pazar 11:02
İngiltere Premier Lig'de favoriler kazandı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında sezonun iddialı takımları Manchester City, Manchester United ve Chelsea, rakiplerini yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

Lider Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı Crystal Palace'ı Leroy Sane, Raheem Sterling (2), Sergio Agüero ve Fabian Delph'in golleriyle 5-0 yendi.

Namağlup bir diğer ekip Manchester United ise 20. dakikada Romelu Lukaku'nun ağları havalandırmasıyla zorlandığı Southampton deplasmanını 1-0'la geçerek mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Geçen yılın şampiyonu Chelsea, konuk olduğu Stoke City karşısında 4-0'lık skorla rahat bir galibiyet aldı. Londra temsilcisinde Alvaro Morata hat-trick yaparak yıldızlaşırken, Chelsea'nin diğer golünü ise Pedro kaydetti.

Günün sona eren diğer maçlarında Everton, ağırladığı Bournemouth'u Oumar Niasse'nin golleriyle 2-1 yendi. Watford ise konuk olduğu Swansea City karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçların ardından 16 puanlı takımlardan Manchester City, averajla Manchester United'ın üzerinde liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Chelsea ise 13 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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