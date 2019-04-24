İngiltere Premier Ligi'nde en hızlı gol rekorunu kırıldı

Shane Long, 7 saniye 69 salisede topu fileleri gönderdi.
Karşılaşma ise Andre Gray'in 90. dakikada attığı golle 1-1 bitti.
32 yaşındaki Shane Long maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Menajerimiz maça hızlı başlamamızı ve rakibimizi baskı altında tutmamızı istemişti. Böylesi bir rekoru kırmak güzel" dedi.
İngiltere Premier Ligi'nde en hızlı gol rekoru daha önce Tottenham Hotspur'un defans oyuncusu Ledley King'e aitti.
Ledley King, 2000 yılında takımının Bradford ile oynadığı maçta 9 saniye 82 salisede topu filelere göndermişti.
King ise rekorunun kırıldığı dakikalarda İngiltere Premier Ligi'nde Salı akşamının bir diğer maçı olan Tottenham-Brighton maçını stadyumda izliyordu.
Tottenham 3 hafta önce açılan yeni stadyumundaki maçı 1-0 kazanarak Premier Lig'de son 3 haftaya 3. sırada girdi.
|İngiltere Premier Ligi'nde atılan en hızlı goller
|Süre (saniye)
|Oyuncu
|Maç
|Sezon
|7.69
|Shane Long
|Watford v SOUTHAMPTON
|2018-19
|9.82
|Ledley King
|Bradford City v TOTTENHAM
|2000-01
|10.52
|Alan Shearer
|NEWCASTLE United v Manchester City
|2002-03
|10.54
|Christian Eriksen
|TOTTENHAM v Manchester United
|2017-18
|11.90
|Mark Viduka
|Charlton v LEEDS UNITED
|2000-01
|12.16
|Dwight Yorke
|Coventry v ASTON VILLA
|1995-96
|12.94
|Chris Sutton
|Everton v BLACKBURN ROVERS
|1994-95
|13.48
|Kevin Nolan
|Blackburn Rovers v BOLTON WANDERERS
|2003-04
|13.52
|James Beattie
|Chelsea v SOUTHAMPTON
|2004-05
|13.64
|Asmir Begovic
|STOKE CITY v Southampton
|2012-14