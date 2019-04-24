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İngiltere Premier Ligi'nde en hızlı gol rekorunu kırıldı

Southampton'ın İrlandalı golcüsü Shane Long, Salı günü takımının Watford ile oynadığı maçta İngiltere'de Premier Lig tarihinin en hızlı golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

24 Nisan 2019 Çarşamba 12:25
İngiltere Premier Ligi'nde en hızlı gol rekorunu kırıldı
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Shane Long, 7 saniye 69 salisede topu fileleri gönderdi.

Karşılaşma ise Andre Gray'in 90. dakikada attığı golle 1-1 bitti.

32 yaşındaki Shane Long maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Menajerimiz maça hızlı başlamamızı ve rakibimizi baskı altında tutmamızı istemişti. Böylesi bir rekoru kırmak güzel" dedi.

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İrlandalı golcü bu sezon şu ana kadar 3'ü son 4 maçta olmak üzere 4 gol attı.

İngiltere Premier Ligi'nde en hızlı gol rekoru daha önce Tottenham Hotspur'un defans oyuncusu Ledley King'e aitti.

Ledley King, 2000 yılında takımının Bradford ile oynadığı maçta 9 saniye 82 salisede topu filelere göndermişti.

King ise rekorunun kırıldığı dakikalarda İngiltere Premier Ligi'nde Salı akşamının bir diğer maçı olan Tottenham-Brighton maçını stadyumda izliyordu.

Tottenham 3 hafta önce açılan yeni stadyumundaki maçı 1-0 kazanarak Premier Lig'de son 3 haftaya 3. sırada girdi.

Premier League tweet about Ledley King being told his record has been brokenTelif hakkıJOHN STANTON
İngiltere Premier Ligi'nde atılan en hızlı goller
Süre (saniye) Oyuncu Maç Sezon
7.69 Shane Long Watford v SOUTHAMPTON 2018-19
9.82 Ledley King Bradford City v TOTTENHAM 2000-01
10.52 Alan Shearer NEWCASTLE United v Manchester City 2002-03
10.54 Christian Eriksen TOTTENHAM v Manchester United 2017-18
11.90 Mark Viduka Charlton v LEEDS UNITED 2000-01
12.16 Dwight Yorke Coventry v ASTON VILLA 1995-96
12.94 Chris Sutton Everton v BLACKBURN ROVERS 1994-95
13.48 Kevin Nolan Blackburn Rovers v BOLTON WANDERERS 2003-04
13.52 James Beattie Chelsea v SOUTHAMPTON 2004-05
13.64 Asmir Begovic STOKE CITY v Southampton 2012-14
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