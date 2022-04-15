İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) ile Akçay Spor Kulübü arasında Poliklinik ve Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü alanında tanı, tedavi ve araştırma işbirliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokol Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde gerçekleşti. İmza törenine Akçay Spor Kulübü Sporcu Sorumlusu Sayın Hüseyin ÖZKIZAN katıldı.

İmzalanan protokolün amacı, Akçay Spor Kulübü ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) işbirliğinde Fizik Tedavi Klinikleri, Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri, Diş Hekimliği Klinikleri ve Beslenme Diyetetik Klinikleri alanındaki tanı ve tedavilerde kurumun personellerine indirimli sağlık hizmeti sunmak, ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar ve ihtiyaç halinde bilimsel toplantılar düzenlemek.

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