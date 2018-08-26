İşitme Konuşma Engelliler Vakfı futbol turnuvasında



KİKEV Başkanı Bahire Coşkuner Doğru, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, ülkedeki işitme engellilerin futbol ligi olmaması nedeniyle profesyonel anlamda futbol oynama imkanı bulamayan arkadaşlarının, yine de kurulan futbol takımı ile Vakfa duyarlılık gösteren kulüp ve kuruluşlar ile dostluk maçları yaparak spor yapma olanağı bulduğunu anlattı.



KKTC’de bir ekol haline gelen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 2018’e kabul edilmeleriyle ilk kez KİKEV Futbol Takımının bir turnuvada yer almasının takım sporcularında mutluluk ve heyecan yarattığını dile getiren Doğru, şunları kaydetti:



“KİKEV’e bu olanağı sağlayan organizasyon komitesi başkanı Sayın İbrahim Özsoy’a, turnuva komitesi üyelerine, turnuvada yer alan tüm Devlet Daireleri yetkili ve sporcularına, hakemlere, Engelsiz Yürekleri için teşekkür ederiz.



“Spora Engel Yok, Yüreğinizdeki Engelleri Kaldırın” sloganı ile turnuvada yer alacak KİKEV, turnuvada yer alan takımları rakip değil, bundan böyle kardeş kulüp ve KİKEV gönüllüsü olarak görecektir. Dostluk, kardeşlik, engelsiz yürek olma çerçevesinde fair play bir turnuva olmasını temenni eder, tüm katılımcı Devlet Dairelerine turnuvada başarılar dileriz.”