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İskele ikiye bölündü

Larnaka Gençlerbirliği’nde sezon içerisinde yaşanan olumsuzluklar sonunda, yönetimin Kaymakamlık tarafından görevden alınmasının ardından olağanüstü genel kurul yapıldı. Genel kurul sırasında ve sonrasındaki izlenimler Gençler Birliği’ndeki bölünmeyi gözler önüne serdi

22 Haziran 2018 Cuma 15:56
İskele ikiye bölündü

Havadis Spor'un haberine göre, Önceden GB Kulübünü toparlamak ve mali sorunlarını çözmek için camianın başkanlık konusunda konsensüse vardığı İlker Züğürt’e rakip çıkması kamplaşmanın ilk göstergesiydi. 56 üyenin oy kullandığı kurulda İlker Züğürt 29, Züğürt’e rakip olarak gösterilen ve bir grup üyenin desteklediği Mustafa Beyazi ise 27 oy aldı ve Züğürt 2 oyla başkan seçildi.

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Züğürt tatmin olmadı

Oyların sayılmasından sonra, istediği desteği alamayan Züğürt, başkanlığı rakibi Beyazi’ye devretmek isteyince salondaki destekçilerinin büyük tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine başkanlıkta kalma kararı alan Züğürt’ün içerisinde bulunduğumuz günlerde nasıl bir karar alacağı da merak konusu…

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