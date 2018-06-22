İskele ikiye bölündü

Havadis Spor'un haberine göre, Önceden GB Kulübünü toparlamak ve mali sorunlarını çözmek için camianın başkanlık konusunda konsensüse vardığı İlker Züğürt’e rakip çıkması kamplaşmanın ilk göstergesiydi. 56 üyenin oy kullandığı kurulda İlker Züğürt 29, Züğürt’e rakip olarak gösterilen ve bir grup üyenin desteklediği Mustafa Beyazi ise 27 oy aldı ve Züğürt 2 oyla başkan seçildi.

Oyların sayılmasından sonra, istediği desteği alamayan Züğürt, başkanlığı rakibi Beyazi’ye devretmek isteyince salondaki destekçilerinin büyük tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine başkanlıkta kalma kararı alan Züğürt’ün içerisinde bulunduğumuz günlerde nasıl bir karar alacağı da merak konusu…