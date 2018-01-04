İskele’de Ertürk dönemi

BRT Spor'un haberine göre, Hasan Topaloğlu’nun istifa etmesinin ardından Gençler Birliği yeni teknik adamını belirledi. Kırmızı siyahlıları Serhat Ertürk çalıştıracak.

Gençler Birliği’nin yeni teknik direktörü Serhat Ertürk oldu. Dün öğlen saatlerinde Hasan Topaloğlu’nun istifa etmesinin ardından yönetim kurulu bir araya gelerek Topaloğlu’ndan dolan boşluğu Serhat Ertürk ile doldurdu. Küçük Kaymaklı’daki başarılı antrenörlük yılları ile yakından tanınan Serhat Ertürk, ligin ikinci devresinde Gençler Birliği’nin başarısı için takımın başında olacak.