İskele’nin Başkanı Züğürt oldu

BRT Spor'un haberine göre, İlker Züğürt 29 oy alırken Mustafa Beyazi’de 27 oy aldı ve 1 oyda geçersiz sayıldı. Seçimin kazandıktan sonra yaptığı konuşmada İlker Züğürt oyların neredeyse aynı olduğunu ve bu durumun kendisine kulüp içinde bir güvensizlik hissettirdiğini ve bu durumda başkanlığı Mustafa Beyazi’ye devretmek istediğini söyledi.

Seçimli olağan genel kurulda önce kaymakamlık adına atanan kayyum adına konuşma yapan İlker Züğürt geçmiş yönetim adına incelemeler yaptıklarını fakat maddi incelemeler doğrultusunda ne bir fatura ne de herhangi bir belge bulamadıklarını ve kulübün çek yasağında olduğunu söyledi. Gelir ve giderlerin ne olduğunu tespit edemediklerini ve bu yüzden kulübün maddi olarak kasasında tek bir kuruş olmadığını da sözlerine ekledi.

Önce kazandı sonra istifa etti

Serday Saydam’ın divan başkanlığında gergin başlayan seçimli olağan kurulda İlker Züğürt ve Mustafa Beyazi yarıştı. İlker Züğürt 29 oy alırken Mustafa Beyazi’de 27 oy aldı ve 1 oyda geçersiz sayıldı. Seçimin kazandıktan sonra yaptığı konuşmada İlker Züğürt oyların neredeyse aynı olduğunu ve bu durumun kendisine kulüp içinde bir güvensizlik hissettirdiğini ve bu durumda başkanlığı Mustafa Beyazi’ye devretmek istediğini söyledi.

Tüzük gereği bunun yasal olmadığını belirten divan ancak başkanın yazılı istifasından 1 ay sonra seçim ile başkanlığı Mustafa Beyazi’nin alabileceğini belirtmeleri üzerine üyelerin bu 1 aylık süre zarfında sezon ve transfer sezonun açılacağını ve bunun kulüp için zararlı olacağı görüşünü belirtmeleri üzere tekrar söz alan İlker Züğürt ekibini toplayarak son kararı birkaç gün içinde açıklayacağını söyledi.

İlker Züğürt listesini açıkladı

Başkan olarak seçildikten sonra yönetim kurulunu da açıklayan İlker Züğürt ekibinde şu isimlere yer verdi. Hüseyin Kırsaç,Tahir Musaoğulları, Serhan Gökkaya, Ülker Fahri, Göksel Saydam, Ömer Tatlı, Rifat Berkel, Behiç Göksan, Tahir Kaya ve Hüseyin Kızıl. Denetleme kuruluna Fehri Günalp, Mustafa Bayramoğlu ve Okyay Nazım atanırken disiplin kurulu üyeleri Enver Dericioğlu, Ertan Yaytuğ, İldeniz Elbasan, Ali Boyutlu ve Kazım Zaimoğlu olarak belirlendi.

Başkan seçilen İlker Züğürt’ün kongre salonunda seçim sonrası 1-2 gün içirişinde istifa edeceklerini belirttiği öğrenildi. Şimdi merakla Züğürt ve ekibinin alacağı karar bekleniyor.