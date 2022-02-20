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İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler!

Fenerbahçe, kendi sahasında Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.

20 Şubat 2022 Pazar 17:52
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İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler!
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Fenerbahçe, kendi sahasında Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, Hatayspor'u yenerek üst sıralara geçmek istiyor. İsmail Kartal bu maçta şaşırtan tercihlere imza atarak genç futbolcular Çağtay Kurukalıp ve Arda Güler'e ilk 11'de forma verdi.

Fenerbahçe ile Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Giresunspor'u yenen sarı-lacivertliler, Hatayspor karşısında da 3 puan alarak seri yakalamak istiyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu ve hazır olmayan Mesut Özil Atakaş Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu'nun yanı sıra 5 maç men cezası bulunan Fatih Kurucuk, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Simon Falette ve Mame Diouf'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.

Hatayspor (Muhtemel): Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, Saba, El Kaabi, Kahraba

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeHatayspor MaçıFenerbahçeHatayspor
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