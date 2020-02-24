İsmet çapraz bağı ameliyatı oldu

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı'nın başarılı oyuncusu İsmet Düzce bugün çapraz bağı ameliyatı oldu.

Sezonun 10.haftasında geçirmiş olduğu sakatlık sonrasında çapraz bağlarında problem yaşayan İsmet, Dr. Hüseyin Kalgay tarafından ameliyat edildi.

Ameliyat sonrası Türk Ocağı teknik heyeti ve futbolcular takım arkadaşları İsmet’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunup moral verdi.

Türk Ocağı Limasol Kulübü'nden yapılan açıklamada; “Oyuncumuza acil şifalar diler en yakın zamanda sağlıklı bir sekilde aramıza dönmesini dileriz.” denildi.