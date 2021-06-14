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İspanya sahaya çıkıyor

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın dördüncü günü, D ve E gruplarında oynanacak üç maçla devam edecek.

14 Haziran 2021 Pazartesi 08:54
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İspanya sahaya çıkıyor

Günün ilk maçında D Grubu'nda İskoçya ile Çekya saat 16.00'da karşılaşacak. Karşılaşma İskoçya'da oynanacak.

Günün ikinci maçında E grubu takımlarından Polonya ile Slovakya saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00'da oynanacak günün son maçı ise gecenin en önemli maçı. Avrupa Şampiyonası'nda şimdiye kadar 3 şampiyonluğu bulunan İspanya, E Grubu'nda İsveç'le karşılaşacak. İsveç 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

DÜNKÜ MAÇLARIN SONUÇLARI

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda ilk maçlar sonrası Avusturya, liderliğe yerleşti. Avusturya, tarihindeki ilk Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmasına çıkan Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendi.

Hollanda ise seyircisi önünde oynadığı Ukrayna mücadelesini 3-2 kazandı.

Bu sonuçlarla Avusturya, averajla Hollanda'nın önünde ilk sırada yer aldı.

Gündüz saat 16.00'da oynanan maçta ise İngiltere Hırvatistan'ı 1-0 ile geçti.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Futbol Şampiyonasıİspanya
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