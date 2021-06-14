İspanya sahaya çıkıyor

Günün ilk maçında D Grubu'nda İskoçya ile Çekya saat 16.00'da karşılaşacak. Karşılaşma İskoçya'da oynanacak.



Günün ikinci maçında E grubu takımlarından Polonya ile Slovakya saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.



Saat 22.00'da oynanacak günün son maçı ise gecenin en önemli maçı. Avrupa Şampiyonası'nda şimdiye kadar 3 şampiyonluğu bulunan İspanya, E Grubu'nda İsveç'le karşılaşacak. İsveç 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

DÜNKÜ MAÇLARIN SONUÇLARI



16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda ilk maçlar sonrası Avusturya, liderliğe yerleşti. Avusturya, tarihindeki ilk Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmasına çıkan Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendi.



Hollanda ise seyircisi önünde oynadığı Ukrayna mücadelesini 3-2 kazandı.



Bu sonuçlarla Avusturya, averajla Hollanda'nın önünde ilk sırada yer aldı.

Gündüz saat 16.00'da oynanan maçta ise İngiltere Hırvatistan'ı 1-0 ile geçti.