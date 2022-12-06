İspanya'ya büyük şok! Fas çeyrek finale yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fas ile İspanya, Education City Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çaldığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi, penaltıları gole çevirirken; Benoun ise penaltıyı kaçırdı. İspanya'da ise ilk 3 penaltıyı kullanan Sarabia, Soler ve Busquets, penaltıyı kaçırınca Fas, çeyrek finale adını yazdırdı.

Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi günün bir diğer karşılaşması olan Portekiz-İsviçre maçının galibi olacak.