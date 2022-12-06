Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
banner107

İspanya'ya büyük şok! Fas çeyrek finale yükseldi

Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten karşılaşmada İspanya'yı penaltılar sonucunda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Bu sonucun ardından Fas, tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

06 Aralık 2022 Salı 20:50
0 Okunma
İspanya'ya büyük şok! Fas çeyrek finale yükseldi



2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fas ile İspanya, Education City Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çaldığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi, penaltıları gole çevirirken; Benoun ise penaltıyı kaçırdı. İspanya'da ise ilk 3 penaltıyı kullanan Sarabia, Soler ve Busquets, penaltıyı kaçırınca Fas, çeyrek finale adını yazdırdı.

Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi günün bir diğer karşılaşması olan Portekiz-İsviçre maçının galibi olacak. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samuel Eto'o'dan YouTuber'a saldırı
Samuel Eto'o'dan YouTuber'a saldırı
2022 Dünya Kupası | Japonya 1-3 Hırvatistan
2022 Dünya Kupası | Japonya 1-3 Hırvatistan
Akılalmaz teklife 'evet' dedi, tarihin en büyük imzası
Akılalmaz teklife 'evet' dedi, tarihin en büyük imzası








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim