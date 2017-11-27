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İspanyol medyası, Arda’nın Monaco’ya gideceğini yazdı

Barcelona’nın Arda yerine Mesut Özil’i alacağı da iddia edildi

27 Kasım 2017 Pazartesi 17:20
İspanyol medyası, Arda’nın Monaco’ya gideceğini yazdı
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Barcelona 'da bu sezon hiç bir maçta ilk 18'e giremeyen Arda Turan'ın, Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Arda'nın son talibi Fransa Ligi ekiplerinden Monaco.

 Bu sezon hem Fransa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Fransız temsilcisi Ocak ayında yapacağı transferler ile tekrar iddialı bir takım olma niyetinde. Arda Turan'ı da transfer listesinde bulunduran Monaco, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık istediği İspanyol basınında yer aldı. 

İspanyol basını Barcelona'nın Arda Turan yerine Mesut Özil'i devre arasında takıma katacağını da iddia etti

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