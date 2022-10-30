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İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. İstanbulspor ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı maçın detayları merak uyandırdı..

30 Ekim 2022 Pazar 14:48
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İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?



Spor Toto Süper Lig'in 12 . haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İstanbulspor'da haftaiçi bir teknik direktör değişikliği yaşandı.

İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz'ın görevden ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi. Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 8 puan toplayan İstanbulspor 18. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ise haftaiçi oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sahasında 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3 beraberlik ile ayrıldı. İnanılmaz bir geri dönüşe imza ata asrı lacivertliler Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde zirvede yer alıyor.

Ligin alt ve üst sıralarını yakından ilgilendiren İstanbulspor - Fenerbahçe maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın detayları..

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigİstanbulsporFenerbahçeSpor
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