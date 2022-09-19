İşte 7. hafta maçlarının skorları..

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşandı.Bol gollü maçlara sahne olan haftada toplam 30 gol atıldı.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda toplam 7 kırmızı kart gösterildi.Birbirinden keyifli maçların oynandığı haftada liderlik koltuğuna Adana Demirspor oturdu.
Süper Lig'de 7 hafta sonunda henüz galibiyet alamayan 3 takım bulunuyor.Sivasspor, Ümraniyespor ve Hatayspor henüz üç puanla tanışamadı.
7. hafta sonuçları
Galatasaray 2-1 Konyaspor
Hatayspor 0-4 Kayserispor
Ümraniyespor 1-2 Kasımpaşa
İstanbulspor 2-2 Beşiktaş
Antalyaspor 0-3 Adana Demirspor
Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK
Başakşehir FK 0-0 Fatih Karagümrük
Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor
Ankaragücü 2-1 Sivasspor