İşte 7. hafta maçlarının skorları..

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşandı.Bol gollü maçlara sahne olan haftada toplam 30 gol atıldı.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda toplam 7 kırmızı kart gösterildi.Birbirinden keyifli maçların oynandığı haftada liderlik koltuğuna Adana Demirspor oturdu.

Süper Lig'de 7 hafta sonunda henüz galibiyet alamayan 3 takım bulunuyor.Sivasspor, Ümraniyespor ve Hatayspor henüz üç puanla tanışamadı.

7. hafta sonuçları

Galatasaray 2-1 Konyaspor

Hatayspor 0-4 Kayserispor

Ümraniyespor 1-2 Kasımpaşa

İstanbulspor 2-2 Beşiktaş

Antalyaspor 0-3 Adana Demirspor

Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK

Başakşehir FK 0-0 Fatih Karagümrük

Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor

Ankaragücü 2-1 Sivasspor