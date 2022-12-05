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İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı

Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu. Buna göre 37 yaşındaki Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da devam edecek. Sözleşme detayları da duyurulan Ronaldo'nun sözleşme detayları ise dudak uçuklattı. Öte yandan Ronaldo yeni takımında daha önce Süper Lig'de forma giymiş olan Talisca, Aboubakar ve Luiz Gustavo ile de takım arkadaşı olacak. İşte detaylar...

05 Aralık 2022 Pazartesi 15:06
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İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen ve burada teknik direktörü ile yaşadığı sorunlar sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle, sözleşmesi feshedilerek olaylı bir şekilde ayrılan yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

37 yaşındaki yıldız isim için özellikle Suudi Arabistan ekipleri öne çıkarken, Avrupa basınında konuya dair birçok iddia ortaya atılmaya devam ederken, İspanya'nın güvenilir haber kaynaklarından Marca, Ronaldo'nun yeni adresini duyurdu.

SÖZLEŞME 2.5 YILLIK

Geçtiğimiz günlerde Al-Nassr kulübünün Ronaldo transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın olduğunu duyuran Marca, son dakika olarak geçtiği haberde Ronaldo'nun Al-Nassr ile 2.5 yıllığına sözleşme imzaladığını duyurdu.

500 MİLYON EURO...

Sözleşmenin detaylarını da duyuran İspanyollar Ronaldo'nun Ronaldo, ilk yarım sezonunda 100 milyon Euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon Euro gelir elde edeceğini duyurdu.

REKOR SÖZLEŞME

Bu sözleşmenin resmiyet kazanması durumunda Cristiano Ronaldo, sezon başına 200 milyon Euro net maaşıyla futbol dünyasının en çok kazanan ismi rekorunu da güncelleyecek.

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