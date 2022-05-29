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İşte maçın kazananı!

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Liverpool'u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Fransa'nın başkenti Paris'te Stade de France'da oynanan mücadeleyi kazanan İspanyol devi, Devler Ligi kupasını 14. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

29 Mayıs 2022 Pazar 09:19
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İşte maçın kazananı!

Real Madrid ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde Stade de France'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 1-0 kazanarak, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında 14. kez şampiyonluğa ulaştı.

Maça oldukça etkili başlayan Liverpool geliştirdiği etkili ataklarda Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'yı geçemedi. Dakikalar geçtikçe oyuna dengeyi getiren İspanyol devi, 43. dakikada Benzema ile golü buldu ancak VAR ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Dev final nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid

İkinci yarıya Liverpool yine etkili başlarken Real Madrid'de 59. dakikada Vinicius Junior sahneye çıktı. Brezilyalı yıldız takımını finalde 1-0 öne geçirerek maçın bitmesine 30 dakika kala takım arkadaşlarını rahatladı. Karşılaşmanın 75. dakikasından sonra ise adeta Liverpool fırtınası yaşandı. Salah, Mane ve Jota ile sayısız gol fırsatı yakalayan Kırmızılar, Courtois'yı geçemedi. Real Madrid mücadeleyi 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde kupaya ulaşırken, Belçikalı kaleci bu zaferin en büyük mimarı oldu.

Dev final nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid

Dev final nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid

İspanyol devi Real Madrid, Liverpool'u 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi kupasını 14. kez müzesine götürdü ve kendisine ait olan rekoru geliştirdi.

Dev final nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid

Dev final nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasıyla, dev turnuvada kupayı en fazla kazanan teknik direktör oldu. İtalyan hoca 2003 ve 2007'de Milan; 2014 ve 2022'de de Real Madrid ile 4 kez kazandı.

Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar LigiReal Madrid
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