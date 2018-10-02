Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98161
ALTIN
231.066
DOLAR
5.9787
STERLİN
7.7580
EURO
6.9063
iPhone XS'lerde şimdi de şarj hatası çıktı!
iPhone XS'lerde şarj hatası!
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
2019'da Dünya'ya düşecek!
2019'da Dünya'ya düşecek!
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...

İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarının 2. haftası bugün başlayacak.

02 Ekim 2018 Salı 15:04
İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarının 2. haftası yarın başlayacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta karşılaşmaları, bugün ve 3 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Galatasaray, D grubundaki 2. mücadelesinde, 3 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

İkinci hafta maçlarının programı şöyle:

BUGÜN

19.55 Hoffenheim - Manchester City 

19.55 Juventus - Young Boys 

22.00 AEK - Benfica 

22.00 Bayern Münih - Ajax

22.00 Olympique Lyon - Shakhtar Donetsk 

22.00 Roma  - Viktoria Plzen 

22.00 CSKA Moskova - Real Madrid 

22.00 Manchester United - Valencia

YARIN

19.55 Paris Saint-Germain - Kızılyıldız

19.55 Lokomotiv Moskova - Schalke 04

22.00 Borussia Dortmund - Monaco

22.00 Atletico Madrid - Club Brugge

22.00 PSV  - Inter

22.00 Tottenham - Barcelona 

22.00 Napoli  - Liverpool

22.00 Porto  - Galatasaray

NTV Spor

banner22
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiProgramFikstürSporHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Kadın Milli Takımı, teknik heyeti açıklandı
KKTC Kadın Milli Takımı, teknik heyeti açıklandı
Galatasaray Porto deplasmanında
Galatasaray Porto deplasmanında
Kantara’da Denner-Topçu kazandı
Kantara’da Denner-Topçu kazandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim