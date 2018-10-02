İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarının 2. haftası yarın başlayacak.
Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta karşılaşmaları, bugün ve 3 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Galatasaray, D grubundaki 2. mücadelesinde, 3 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de Portekiz'in Porto takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
İkinci hafta maçlarının programı şöyle:
BUGÜN
19.55 Hoffenheim - Manchester City
19.55 Juventus - Young Boys
22.00 AEK - Benfica
22.00 Bayern Münih - Ajax
22.00 Olympique Lyon - Shakhtar Donetsk
22.00 Roma - Viktoria Plzen
22.00 CSKA Moskova - Real Madrid
22.00 Manchester United - Valencia
YARIN
19.55 Paris Saint-Germain - Kızılyıldız
19.55 Lokomotiv Moskova - Schalke 04
22.00 Borussia Dortmund - Monaco
22.00 Atletico Madrid - Club Brugge
22.00 PSV - Inter
22.00 Tottenham - Barcelona
22.00 Napoli - Liverpool
22.00 Porto - Galatasaray
NTV Spor