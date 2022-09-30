Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
banner107

İşte tarihi maçla ilgili detaylar...

İlginin hayli yoğun olduğu AEK Larnaka – Fenerbahçe Maçı 13 Ekim 2022’de Larnaka AEK Arena’da oynanacak.

30 Eylül 2022 Cuma 12:16
254 Okunma
İşte tarihi maçla ilgili detaylar...



Maç için yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Duygu Komsuoğlu, maç gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Komsuoğlu, oynanacak maç için, Dernek vasıtası ile KKTC’den 600 kişilik grubun toplamda 12 otobüs ile Gazimağusa Tır Parkı’nda toplanarak eş zamanlı hareketle Güney Kıbrıs’a geçeceğini kaydetti.

Fenerbahçe Futbol Takımı,12 Ekim 2022’de özel bir uçak ile Atina üzerinden Larnaka Havalimanı’na ineceğini kaydeden Komsuoğlu, Takım’ı karşılamaya Fenerbahçeli minik taraftarların gideceğini belirtti.

Havalimanından kendilerine tahsis edilen otele geçeceklerini ekleyen Komsuoğlu, gün içerisinde takımın AEK Arena’da küçük bir antrenman gerçekleştireceğini kaydetti.

Futbol Takımı’nın adaya gelişinden itibaren, MHA Haber gündemi yakından takip ederek zaman zaman canlı yayınlar ile siz izleyicilerimize ve Fenerbahçe taraftarlarına sunacaktır. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maç takvimi...
Maç takvimi...
Küçükler futbol turnuvası başlıyor
Küçükler futbol turnuvası başlıyor
Fenerbahçe'den 'ayrılık' açıklaması...
Fenerbahçe'den 'ayrılık' açıklaması...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim