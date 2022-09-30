İşte tarihi maçla ilgili detaylar...

Maç için yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Duygu Komsuoğlu, maç gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Komsuoğlu, oynanacak maç için, Dernek vasıtası ile KKTC’den 600 kişilik grubun toplamda 12 otobüs ile Gazimağusa Tır Parkı’nda toplanarak eş zamanlı hareketle Güney Kıbrıs’a geçeceğini kaydetti.

Fenerbahçe Futbol Takımı,12 Ekim 2022’de özel bir uçak ile Atina üzerinden Larnaka Havalimanı’na ineceğini kaydeden Komsuoğlu, Takım’ı karşılamaya Fenerbahçeli minik taraftarların gideceğini belirtti.

Havalimanından kendilerine tahsis edilen otele geçeceklerini ekleyen Komsuoğlu, gün içerisinde takımın AEK Arena’da küçük bir antrenman gerçekleştireceğini kaydetti.

Futbol Takımı’nın adaya gelişinden itibaren, MHA Haber gündemi yakından takip ederek zaman zaman canlı yayınlar ile siz izleyicilerimize ve Fenerbahçe taraftarlarına sunacaktır. (MHA)