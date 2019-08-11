Valencia’dan Sarı- Lacivertliler’e 2012 yılında gelen milli futbolcu, kulübüne 7 yıl hizmet etmişti. Ayrılık sonrası Süper Lig’in devlerinden de teklifler alan Topal, sonunda İspanya’ya dönmeye karar verdi.
Fanatik'in haberine göre; menajeri Batur Altıparmak aracılığı ile Celta Vigo takımı ile görüşmelerini sürdüren yıldız futbolcu, kariyerini La Liga’da sürdürmeye hazırlanıyor.
İşte Topal'ın yeni takımı
Yönetimle karşılıklı olarak anlaşarak Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal, İspanya Ligi’ne dönüş yapmaya hazırlanıyor.
11 Ağustos 2019 Pazar 15:32
Valencia’dan Sarı- Lacivertliler’e 2012 yılında gelen milli futbolcu, kulübüne 7 yıl hizmet etmişti. Ayrılık sonrası Süper Lig’in devlerinden de teklifler alan Topal, sonunda İspanya’ya dönmeye karar verdi.