İşte Topal'ın yeni takımı

Valencia’dan Sarı- Lacivertliler’e 2012 yılında gelen milli futbolcu, kulübüne 7 yıl hizmet etmişti. Ayrılık sonrası Süper Lig’in devlerinden de teklifler alan Topal, sonunda İspanya’ya dönmeye karar verdi.

Fanatik'in haberine göre; menajeri Batur Altıparmak aracılığı ile Celta Vigo takımı ile görüşmelerini sürdüren yıldız futbolcu, kariyerini La Liga’da sürdürmeye hazırlanıyor.