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İsveç, Güney Kore'yi 1-0'la geçti

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç ile Güney Kore, F Grubu'nda karşı karşıya geldi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:24
İsveç, Güney Kore'yi 1-0'la geçti

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç ile Güney Kore, F Grubu'nda bugün tarihlerinde 5. kez karşılaştı. İsveç ile Güney Kore, ilk kez 1948'de İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karşı karşıya gelmişti.

Nijniy Novgorod'daki oynanan ve bu stadın ev sahipliği yaptığı ilk maç olan müsabakanın 21. dakikasında İsveç gole çok yaklaştı. Güney Kore ceza sahası içine yerden sert gönderilen top, altı pasta Berg'in önünde kaldı. Berg'in yakın mesafeden şutunda kaleci Jo, çok iyi bir refleks ile topu kornere çeldi.

45+1. dakikada gelişen İsveç atağında, Lustig sağ kanattan ortasını yaptı, Claesson ceza sahası içinde kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

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63. dakikada Güney Kore ceza sahası içinde Claesson'un yerde kaldığı pozisyonun ardından, İsveçli oyuncular yoğun penaltı itirazında bulundu. Hakem Joel Aguilar, Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvurulması kararını verdi. Görüntülere bakılmasının ardından Aguilar penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltı atışını kullanmak için kaptan Granqvist topun başına geldi. Deneyimli futbolcu, kaleci Jo ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

90+1. dakikada Güney Kore beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortada topu ters direk dibinde Lee içeriye çevirdi, Hwang kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadele İsveç'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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