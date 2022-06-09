İyilikte Yarışalım Voleybol Şenliği Yarın Yapılacak

Saat 20.30’a kadar sürecek olan şenlikte gençler için çeşitli aktiviteler yer alacak. 7-16 yaş gruplarının kendi aralarında yapacakları Voleybol maçı sonucunda galip gelen takım MÇ Voleybol Akademi antrenörleri ile birlikte maç yapma fırsatını yakalayacak.

Balkan, Avrupa ve Türkiye’de şampiyonlukları bulunan, ülkemizi yurt dışında da temsil eden Kıbrıslı Türk Milli Voleybolcu, MÇ Voleybol Akademinin Kurucu Başkanı Merve Çelebi “Akademi olarak amacımız öncelikle sağlıklı sosyal bireyler yetiştirmek ve sporun tüm yaşantılarında devam etmesini sağlamaktır. İlerleyen zamanlarda ise ülkemizi temsil eden başarılı sporcular yetiştirmektir. İnşallah ilerde Kıbrıs’ın her bölgesine Akademimi açıp tüm çocuklara güzel bir gelecek sağlamak istiyorum” diyerek gençlere umut ışığı oldu.

Düzenlenecek olan şenlikte çeşitli stantlar kurularak maç aralarında gençlerin eğlenebileceği oyunlar oynanacak.