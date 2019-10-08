Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...
Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç
Türk bilim insanlarından meme kanserine...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte...
Büyük tehlike! Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!

İzmirli jimnastikçi Ferhat Arıcan’dan tarihi başarı

Brezilya'da 2016 yılında düzenlenen Rio Olimpiyatları'na katılarak Cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara giden ilk Türk erkek jimnastikçi olmayı başaran İzmirli sporcu Ferhat Arıcan, Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda da tarih yazdı.

08 Ekim 2019 Salı 15:26
İzmirli jimnastikçi Ferhat Arıcan’dan tarihi başarı

Stuttgart kentinde 4-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası’na ay-yıldızlı kafileyle katılan 26 yaşındaki sporcu, genel tasnifte 81.032 puanla 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini aldı. Ferhat, üst üste 2 olimpiyata katılan ilk Türk jimnastikçi olmayı başardı. Organizasyonda erkek milli takımı ise kota mücadelesinde 15’inci olarak takım halinde tarihte ilk kez olimpiyatlara katılma hakkını kaçırdı.

Erkeklerde, milli kafiledeki İzmirli sporculardan paralel aletinde finale kalan Ahmet Önder ve halkada finalde yarışacak İbrahim Çolak, bireysel olarak ilk olimpiyat vizelerini almaya çok yakın.FERHAT ARICAN: HEDEFİM TOKYO OLİMPİYATLARI’NDA MADALYA KAZANMAK

Jimnastikte dünya çapında kendi adını taşıyan 3 hareketi literatüre sokan ilk sporcu olan ve geçen nisan ayında Belarus’ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Göztepe’nin sporcusu Ferhat Arıcan, Tokyo’ya madalya için gideceğini söyledi.

Almanya’daki Dünya Şampiyonası’nda madalya yarışını sürdüren Ferhat Arıcan, “Tarihte yine bir ilki başardığım için çok mutluyum. Kotayı almadan önce de söylüyordum. Rio’da ilk olimpiyat tecrübemi edindim. Hedefim Tokyo Olimpiyatları’nda madalya kazanmak” dedi.

İLK ALEKO MULOS GİTTİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1908 Londra Olimpiyatları’na katılan jimnastikçi Aleko Mulos, olimpiyatlara giden ilk sporcumuz oldu. Modern olimpiyatların kurucusu Baron Pierre de Coubertin’in İstanbul’u ziyareti sırasında tercümanlık yapıp Coubertin’in daveti üzerine 1908 Londra Olimpiyatları’na jimnastik dalında katılan Mulos, derece elde edemedi. Mulos’tan 108 yıl sonra 2016 Rio Olimpiyatları’na katılan jimnastikçi Ferhat Arıcan, bir ilki gerçekleştirdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ferhat ArıcanJimnastikçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zion'un NBA macerası başladı! İlk maç performansı...
Zion'un NBA macerası başladı! İlk maç performansı...
Yarı finalistler belirlendi
Yarı finalistler belirlendi
Daireler finale kilitlendi
Daireler finale kilitlendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim