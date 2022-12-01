Joao Pedro'dan gelen haber Fenerbahçe camiasını yıktı! Akıllarda Mert Hakan Yandaş'ın o bakışları kaldı...

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun başına gelen sakatlık tüm camiayı derinden etkiledi. Bileğini çok acı bir şekilde sakatlayan yıldız oyuncu oyuna devam edemeyerek saha kenarına gelmişti.

MERT HAKAN'IN YÜZ İFADESİ UNUTULMUYOR

Joao Pedro'nun sakatlandığı anda takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş'ın yüz ifadesi izleyenlerin aklında yer etti. Büyük üzüntü yaşayan Mert Hakan, Joao Pedro'ya destek oldu. Sahadan ayrılana kadar yanında duran Mert Hakan'ın desteği taraftarlardan tam not aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Joao Pedro'nun ayak bileği çok şiştiği için dün bir tespit yapılamamıştı. Joao Pedro’nun bileğinin ciddiyet durumu, dizinin çok önünde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe de konuya ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Sarı - lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Elde edilen bulgular çerçevesinde Joao Pedro'nun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır."