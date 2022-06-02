Jorge Jesus, Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzaladı?

Fenerbahçe taraftarlarının büyük bekleyişi sona erdi! Sarı - lacivertliler, geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği Jorge Jesus ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık kontrat imzaladı.

Sarı - lacivertlilerden KAP'a yapılan açıklamada Jesus'un yıllık ücretinin 3 milyon euro olduğu ifade edildi.

Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4’ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak.

33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04’lük puan ortalaması yakaladı.

Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!

JORGE JESUS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımlar:

1989-1993 Amora

1993-1996 Felgueiras

1997-1999 Felgueiras

1998 União Madeira

1998-2000 Estrela Amadora

2000-2002 Vitória Setúbal

2002-2003 Estrela Amadora

2003-2004 Vitória Guimarães

2005 Moreirense

2005-2006 União Leiria

2006-2008 Belenenses

2008-2009 Braga

2009-2015 Benfica

2015-2018 Sporting CP

2018-2019 El Hilal

2019-2020 Flamengo

2020-2021 Benfica