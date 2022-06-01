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Jorge Jesus İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı teknik direktör Jorge Jesus İstanbul'a geldi. Portekizli çalıştırıcı havalimanından helikopterle ayrılınca, ünlü teknik direktörü karşılamaya giden sarı-lacivertli taraftarlar Jesus'u göremedi.

01 Haziran 2022 Çarşamba 06:37
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Jorge Jesus İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmesinde bulunduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte Portekiz'in başkenti Lizbon'dan kalkan özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Jesus ve beraberindekiler, havaalanına getirilen Koç Holding'e ait bir helikoptere bindirildi. Jesus'un, konaklayacağı yere götürüldüğü öğrenildi.

TARAFTAR GÖREMEDİ

Öte yandan Jesus'un İstanbul'a geleceği haberini alan yüze yakın taraftar da havaalanına gelerek yeni teknik direktör adaylarını karşılamak istedi

Basın mensupları da Jesus'u görüntülemek için özel havacılık bölümünde bekleyişini sürdürdü. Ancak Jesus'un helikoptere bindirilmesi nedeniyle taraftar ve basın mensupları yeni hoca adayını göremedi. Taraftarlar, beklerken, "Ali Koç Jesus'u buraya getir" sloganı attı ve Jesus'ın adının geçtiği şarkılar söyledi.

"GÖRÜŞMELER İSTANBUL'DA SÜRECEK"

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait sosyal medya hesaplarından, Jorge Jesus'un İstanbul'a gelişiyle ilgili paylaşım yapıldı. Twitter hesabından, "Büyük Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus'un İstanbul'a inişi şimdi canlı yayınla @fbtv ve Fenerbahçe Youtube ekranlarında" ifadesi yer alan bir mesaj yayımlandı.

Böylece Jorge Jesus ismi resmi olarak ilk kez telaffuz edilmiş oldu.

Havaalanında bekleyen taraftarlar da Jesus'un gelişi ve konaklayacağı yere götürülüşünü canlı yayın hesaplarından izledi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, Portekizli isimle görüşmelerine İstanbul’da devam edecek" denildi.

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