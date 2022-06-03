Jorge Jesus'tan Mesut Özil açıklaması geldi!

Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mesut Özil konusuna açıklık getiren Portekizli teknik adam ayrıca yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

JORGE JESUS: HAZIR MISINIZ?

Jorge Jesus: "Hazır mısınız? Herkese iyi günler diliyorum. Burada olmak benim için çok büyük gurur. Fenerbahçe'ye gelirken Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden biri başkanımızın beni ikna etmesi. Sosyal medya hesaplarımızı taraftarlar istila ettiler. Buraya maddi sebeplerden dolayı gelmedim. Ben gerçekten büyük bir takımda çalışmak istiyordum. Umarım burada mutlu olurum. Ben kendi işime güveniyorum. Şampiyon olmak istiyoruz."

"MESUT ÖZİL HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Jorge Jesus: "Futbolda tabii ki geçmişte başardığınız şeyler çok önemlidir. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Kendisiyle alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçedeki oyuncularla oynayacağım."

"BEN HEP 1 YILLIK KONTRAT YAPARIM"

Jorge Jesus: "Belirttiğim gibi Fenerbahçe'nin şartları en üst seviyede. Dünyanın en iyi kulüplerindeki şartlarla buradakiler aynı. Hocaların kötü sonuç almak için hiçbir bahanesi yok. Kontrat konusunda ben hep 1 yıllık kontrat yaparım. İlk yıl adaptasyon senesidir. Benim için en önemli şey işin sportif kısmı. 1 yıldan sonra işler yolunda giderse kontratı yenileyebiliriz. Bu yaptığım şey yeni bir şey değil. Portekiz dışında çalıştığım her ülkede bunu yaptım."

"FENERBAHÇE'NİN ÇOK KALİTELİ OYUNCULARI VAR"

Jorge Jesus: "Gerçekten Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Ofansif anlamda bize katkı sağlayacak oyuncular alacağız. Ön bölgede iş yapabilecek oyunculara odaklanacağız. Düşüncemiz şimdilik bu yönde. Transfer edeceğimiz futbolcuların bir kısmı Türkiye'de pek fazla tanınmayan oyuncular olabilir. Miguel Crespo gibi... Biz kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu alacağız. Kulübün maddi şartları içinde elimizden geleni yapacağız. Transfer listesi çok enteresan. Bir Crespo'yu, bir Rossi'yi tekrar konuşabileceğimiz bir liste. İnşallah ilk iki tercihini gerçekleştirebiliriz her mevki için diye dua ediyorum."

"BENFICA'NIN ŞANSLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

Fenerbahçe-Benfica maçında şanslı olduğunuzu düşünüyor musunuz sorusuna Jorge Jesus, "Üzerinden 9 yıl geçti. Gerçekten bizim için çok zor bir maçtı. O seneki Fenerbahçe takımı çok güçlüydü ve İstanbul'daki maç çok zordu. O maçta şanslıydık. Finale çıktık ve çok mutlu olduk."

ARDA GÜLER VE KIM MIN JAE SORUSU

Arda Güler ve Kim Min-Jae hakkında soru sorulması üzerine Jorge Jesus, "Oyun hakkında sorular sormak çok güzel. Benim tek bir sistemim yok. Birçok sistemim var. Futbolda sistem tabii ki çok önemli ama başka önemli şeyler de var. Oyuncularınız çok önemli. Sizin elinizdeki oyuncularınıza göre sistem yapmanız lazım. Maça ve rakibe göre sisteminizi değiştirebilirsiniz. Genellikle 4-4-2 sistemiyle oynadım ama bu sistem değişkenlikler gösterebilir. Min Jae gerçekten çok iyi bir futbolcu. Arda genç bir futbolcu ve kariyerinin başında. Çok yetenekli bir futbolcu ama daha gelişeceğini düşünüyorum. Takımımıza yardım edeceğinden hiçbir şüphem yok."

"ALİ KOÇ İLK GÜNDEN BERİ BENİ İSTEDİĞİNİ GÖSTERDİ"

Jorge Jesus, "Şu bir gerçek ki, benim buraya gelmemde belirleyici insanlar var. Ali Koç ilk günden beri beni istediğini gösterdi. Bu gerçekten benim için çok önemliydi. Birkaç kez Portekiz'e geldi. Bu kararlılığı beni ikna etti. Kararlı insanları severim. Onu bu şekilde görmek beni ikna etti. Aynı zamanda taraftarlarımız sosyal medyada çok fazla benim hakkımda yazılar yazdılar."

"BU SENE GEÇMİŞ YILLARA NAZARAN MANEVRA ALANIMIZ DAHA GENİŞ OLACAK"

Ali Koç: "UEFA'nın belirlediği bütçeler konusunda iyi durumdayız. Görülen o ki bu sene geçmiş yıllara nazaran manevra alanımız daha geniş olacak. Harcama limitlerine gelince, bana sorarsanız Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü bıraktığı bir federasyon var. Bir şehrin ayağında dizayn edilen bir federasyon var. Yarınki konuşmamda daha net konuşacağım. Koskoca 84 milyonun yaşadığı ülkede 2 aday var. Aday bulamıyorsak hakikatten bizim ayıbımızdır. Ekonomik açıdan bakarsak, lisans kurulunda olmak istemezdim. Nasıl hesaplayacaklar ki? Daha yayıncı bile belli değil. Enflasyon vs... Allah'ın izniyle 10 gün sonra biz sezonu açacağız. Yabancı sayısının ne olacağını bilmiyorum. Harcama limitinin ne olacağını bilmiyorum ama transfer planlaması yapmak zorundayım. O yüzden 'Sevgi Limit Tanımaz' mantığıyla elimizden geleni yapacağız. Ondan sonra onlar kuralları belirleyecek ve ona uymaya çalışacağız. Türk futbolunun içinde bulunduğu durum çok kötü. Hiçbir şekilde önümüzü göremiyoruz."

"KİM'İ TUTMAK ZOR OLACAK AMA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Ali Koç: ”Crespo da Rossi de Kim Min-jae de nasıl futbolcular olduğunu herkese gösterdi. Geldiklerinde herkes 'Kim bu oyuncular?' diyordu. Kim'i tutmak zor olacak ama elimizden geleni yapacağız."

"BURADAN SONRASI ÖNEMLİ"

Ali Koç: "Herkesin bu süreçte çok rolü oldu. Şansımız da yaver gitti ve buraya kadar geldik. Ama buradan sonrası önemli. İmza attırmak zor tabii ama önemli olan bundan sonrası. Bu yol çok şükür ki sonuçlandı. Burada pek çok insanın emeği var. İlerleyen haftalarda da ortaya çıkar."

"BU KARAR NİSAN AYINDA FİLİZLENEN BİR KARAR OLMADI"

Ali Koç: "Tüm taraftarlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Burada değerli bir konu için bulunuyoruz. Ben bugün az konuşacağım. Hocamız kendisi konuşsun ve size kendisini tanıtsın istiyoruz. Bu karar Nisan ayında filizlenen bir karar olmadı. Sezon istediğimiz noktada bitiremedik. Hedeflerimizden uzak kaldık. İsmail hocaya teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü kongre üyelerimizin önünde edeceğiz. Orada duygu ve düşüncelerimizi size aktaracağım. Geldiğimiz nokta itibarıyla Aralık ayı sonunda imkanlarımızın elverdiği çerçevede A Plus, dünya çapında kendini kanıtlamış hoca hedefimizi açık açık paylaşmıştık. İsmail hoca ile de bu durumu konuşmuştuk.

"HOCAMIZ PRAG MAÇINDAN İTİBAREN TAKIMIMIZI İZLEMEYE BAŞLAMIŞ"

Ali Koç: "İsmail hoca da Jesus ile birlikte çalışabilirdi. Jesus ile ilk görüştüğümüzde futbol konuşmak bile istemiyordu. Ama işte futbol bu, yollar değişebiliyor. Nisan ayında Jesus ile görüşmelerimiz daha da arttı. Bugün geldiğimiz noktada eski yöneticimiz Emre Can'ın da büyük katkıları oldu. Sık sık oğluyla Portekiz'e gidip geldiler. Mayıs ayının başlarına doğru daha da somutlaşmaya başladı. Meğerse hocamız Prag maçından itibaren takımımızı izlemeye başlamış. Biz bunlardan sonradan haberdar olduk. "

"BİR TÜRK TAKIMININ GETİREBİLECEĞİ EN ÜST SEVİYE HOCAYI GETİRDİK!"

Ali Koç: "Bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye hocayı getirdik. Dünya çapında bir teknik direktör getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hocamız tesisleri gezdi ve çok enterasan geri bildirimleri oldu. En büyük kulüplerden bile daha iyi tesislerimizin olduğunu söyledi."

"HER BİR BÖLGE İÇİN EN AZ BEŞ ALTERNATİF SUNDU"

Ali Koç: "Önümüzdeki yılın planlamasına dair toplantı yaptık. Her bir bölge için en az beş alternatif sundu. Bu isimlerin hiçbiri basında yok. Bir tane çıkan haber bile doğru değil. Bu tarihi günümüzde bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum."