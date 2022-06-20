Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...
Zanlı, 2 bin TL aldığını kabul etti
Zanlı, 2 bin TL aldığını...
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı

Jorge Jesus'un forvet listesi belli oldu! 5 isim...

Yeni sezonda şampiyonluk kupasını müzesine götürerek taraftarlarını dindirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına yeni teknik direktörü Jorge Jesus önderliğinde devam ediyor. Transferde de oldukça hareketli günler geçiren Sarı-Lacivertli ekip, birçok isimle temaslarını sürdürürken Portekizli çalıştırıcının yönetime forvet listesini sunduğu ortaya çıktı. İşte Jorge Jesus'un listesinde bulunan 5 golcü...

20 Haziran 2022 Pazartesi 14:06
105 Okunma
Jorge Jesus'un forvet listesi belli oldu! 5 isim...
banner48

Yeni sezonda, yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile yoluna devam edecek olan Fenerbahçe 8 yıllık kupa hasretini dinridirmek istiyor. Kadro planlamasını bu yönde yapan Sarı-Lacivertli ekip, transfere hızlı bir giriş yaparken Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique ile daha önce Galatasaray'da forma giymiş olan Bruma'yı renklerine bağlamıştı.

Portekizli teknik adam ile yeni bir sayfa açmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip tecrübeli hocanın direktifleri doğrultusunda çalışmalarına devam ederken Jesus'un golcü adayları da belli oldu.

67 yaşındaki hoca, yönetime forvet transferi için raporunu sundu. Jesus'un listesinde 5 golcü ismi var.

İŞTE O İSİMLER...

1 NUMARA BELOTTI!

İtalyan ekibi Torino ile olan sözleşmesi sona eren Belotti henüz istediği teklifi almazken, 28 yaşındaki golcünün indirime gitmesi halinde yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giymesi olasılıklar arasında... İtalyan oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 22 mücadelede 8 gol 1 asist kaydetti.

ERISON'DA İNDİRİM BEKLENTİSİ!

Jesus'un listesindeki bir diğer isim ise Brezilyalı golcü Erison. çıktığı 23 mücadelede 13 gol 3 asist kaydeden golcü oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle Fenerbahçe yönetimi geri dursa da bu isim de ihtimaller arasında.

CHAMPIONSHIP'I KASIP KAVURDU!

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-Lacivertliler'in listesindeki isimlerden biri de Fulham'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mitrovic... Attığı 43 golle Championship'i kasıp kavuran golcü için tüm şartlar zorlanacak.

FENERBAHÇE'DEN HABER BEKLİYOR!

Yeni sezonda Benfica'nın tecrübeli çalıştırıcısı Roger Schmidt'in kadroda düşünmediğği isimlerden Seferovic, Sarı-Lacivertliler'den gelecek haberi beklemeye koyuldu. Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde imzaya hazır olan Seferovic için diğer adaylarda yaşanacak gelişmeler belirleyici olacak.

TRAORE'DE KİRALIK FORMÜLÜ!

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk de forma giyen Lassina Traore'nin ülkede yaşanan durumlardan dolayı ihtimali en yüksek isimler arasında yer alıyor. 21 yaşındaki oyuncu için kiralık formülüne sıcak bakan Shakhtar, Sarı-Lacivertli kurmaylar ile temaslarını sürdürüyor. Burkina Fasolu golcü, savaş nedeniyle futbola ara verilene kadar 14 resmi maça çıkıp 9 gol kaydetmeyi başarmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neden dövme yaptırmadığı ortaya çıktı
Neden dövme yaptırmadığı ortaya çıktı
Yeşil sahalara veda ediyor!
Yeşil sahalara veda ediyor!
Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı'na Özdamar getirildi
Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı'na Özdamar getirildi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim