Jorge Jesus'un forvet listesi belli oldu! 5 isim...

Yeni sezonda, yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile yoluna devam edecek olan Fenerbahçe 8 yıllık kupa hasretini dinridirmek istiyor. Kadro planlamasını bu yönde yapan Sarı-Lacivertli ekip, transfere hızlı bir giriş yaparken Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique ile daha önce Galatasaray'da forma giymiş olan Bruma'yı renklerine bağlamıştı.

Portekizli teknik adam ile yeni bir sayfa açmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip tecrübeli hocanın direktifleri doğrultusunda çalışmalarına devam ederken Jesus'un golcü adayları da belli oldu.

67 yaşındaki hoca, yönetime forvet transferi için raporunu sundu. Jesus'un listesinde 5 golcü ismi var.

İŞTE O İSİMLER...

1 NUMARA BELOTTI!

İtalyan ekibi Torino ile olan sözleşmesi sona eren Belotti henüz istediği teklifi almazken, 28 yaşındaki golcünün indirime gitmesi halinde yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giymesi olasılıklar arasında... İtalyan oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 22 mücadelede 8 gol 1 asist kaydetti.

ERISON'DA İNDİRİM BEKLENTİSİ!

Jesus'un listesindeki bir diğer isim ise Brezilyalı golcü Erison. çıktığı 23 mücadelede 13 gol 3 asist kaydeden golcü oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle Fenerbahçe yönetimi geri dursa da bu isim de ihtimaller arasında.

CHAMPIONSHIP'I KASIP KAVURDU!

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-Lacivertliler'in listesindeki isimlerden biri de Fulham'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mitrovic... Attığı 43 golle Championship'i kasıp kavuran golcü için tüm şartlar zorlanacak.

FENERBAHÇE'DEN HABER BEKLİYOR!

Yeni sezonda Benfica'nın tecrübeli çalıştırıcısı Roger Schmidt'in kadroda düşünmediğği isimlerden Seferovic, Sarı-Lacivertliler'den gelecek haberi beklemeye koyuldu. Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde imzaya hazır olan Seferovic için diğer adaylarda yaşanacak gelişmeler belirleyici olacak.

TRAORE'DE KİRALIK FORMÜLÜ!

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk de forma giyen Lassina Traore'nin ülkede yaşanan durumlardan dolayı ihtimali en yüksek isimler arasında yer alıyor. 21 yaşındaki oyuncu için kiralık formülüne sıcak bakan Shakhtar, Sarı-Lacivertli kurmaylar ile temaslarını sürdürüyor. Burkina Fasolu golcü, savaş nedeniyle futbola ara verilene kadar 14 resmi maça çıkıp 9 gol kaydetmeyi başarmıştı.