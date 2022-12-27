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Juventus, 2021-2022 sezonunu 238 milyon Euro civarında zararla kapattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un, 2021-2022 sezonunu 238 milyon Euro civarında zararla kapattığı bildirildi.

27 Aralık 2022 Salı 18:39
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Juventus, 2021-2022 sezonunu 238 milyon Euro civarında zararla kapattı



İtalyan basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlı kulübün stadı Allianz Arena'da yapılan kulüp hissedarları toplantısında mali durum masaya yatırıldı.

Hissedarlar, kulübün haziran ayında sonra eren 2021-2022 mali sezonunda 238 milyon avro civarında zarar ettiğine yönelik mali tabloları onayladı.

2011'den 2020'ye kadar üst üste 9 sezon şampiyon olan Juventus, Serie A'da son iki senedir sezonu 4. sırada tamamlayabildi.

Juventus'un Torino Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü mali yolsuzluk soruşturmasının merkezinde yer alması sebebiyle 28 Kasım’da yönetim kuruluyla birlikte 12 yılın ardından istifa eden eski Başkan Andrea Agnelli, hissedarlara hitap etti.

Agnelli, kulüp başkanlığından istifa etmesinin kendisi için kolay bir karar olmadığını belirterek, “Saha içinde ve dışında en iyiye ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Olağanüstü sonuçlar elde ettik. Bu karar, inançla ve tam bir sükûnet içinde aldığım bir karar oldu. Ben şahsen bu yıllarda iyi iş çıkardığımıza ve de hakkımızdaki iddiaların haklı olmadığına inanıyorum. Yine de kulübün çıkarlarını korumaya devam etmenin ve geri çekilmenin uygun olacağını düşündüm. Bu nedenle Juventus her şeyden önce gelir. Sonuna kadar." ifadelerini kullandı.

"PRİSMA" SORUŞTURMASI

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, kasım 2021'de ve mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.

Başsavcılığın soruşturmasını geçen ekim ayında tamamlamasına ek olarak, bu sürece dair tespit edilen eksikliklerin, kulüp yönetimini istifaya götürdüğü, Agnelli ve yönetiminin kulübün çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı basına yansımıştı.

Juventus Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere bütün yönetim kurulu 28 Kasım'da istifa etmişti.

Exor Holding, Agnelli'den boşalan kulüp başkanlığına muhasebeci Gianluca Ferrero'yu getirmişti.

UEFA da 1 Aralık’ta olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle İtalya ekibi Juventus hakkında soruşturma başlatmıştı.

Torino Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, Juventus ve 8 kulüp için 22 Aralık'ta yeniden başlatmıştı.

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