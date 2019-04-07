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Juventus Milan’ı ikinci yarıda geçti

İtalya'da haftanın en önemli maçında lider Juventus, ilk yarısını geride kapattığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanmayı bildi.

07 Nisan 2019 Pazar 11:19
Juventus Milan’ı ikinci yarıda geçti
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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, konuk ettiği Milan’ı 2-1 yenerek açık ara liderliğini sürdürdü.

Ligin 31. hafta mücadelesinde lider Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne kalma mücadelesi veren Milan’ı Allianz Stadı’nda konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Milan, 39. dakikada Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek’in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

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İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Juventus’ta kazanılan penaltı atışını 60. dakikada gole çeviren Paulo Dybala, skoru 1-1’e getirdi. Oyuna ikinci yarıda giren Moise Kean’in 84. dakikada fileleri havalandırmasıyla ev sahibi Juventus, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Juventus’ta yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymezken, maça ilk 11’de başlayan Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can sakatlanarak 25. dakikada yerini Sami Khedira’ya bıraktı. Milan’da ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Juventus puanını 84’e çıkararak açık ara liderliğini sürdürdü. Milan ise 52 puanla 4. sırada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus Milan
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