Juventus Milan’ı ikinci yarıda geçti

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, konuk ettiği Milan’ı 2-1 yenerek açık ara liderliğini sürdürdü.
Ligin 31. hafta mücadelesinde lider Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne kalma mücadelesi veren Milan’ı Allianz Stadı’nda konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Milan, 39. dakikada Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek’in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Juventus’ta yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymezken, maça ilk 11’de başlayan Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can sakatlanarak 25. dakikada yerini Sami Khedira’ya bıraktı. Milan’da ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Bu sonuçla Juventus puanını 84’e çıkararak açık ara liderliğini sürdürdü. Milan ise 52 puanla 4. sırada kaldı.