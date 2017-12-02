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Juventus, Napoli'yi tek golle yıktı

Siyah-beyazlılar deplasmanda aldığı galibiyet sonrası rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi

02 Aralık 2017 Cumartesi 15:37
Juventus, Napoli'yi tek golle yıktı
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Serie A'da 15. haftanın kritik maçında Juventus, deplasmanda lider Napoli'yi 1-0 yendi.

Karşılaşmanın henüz başlarında 13. Dakikada konuk Juventus,Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain'in attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısını bu golle önde kapatan Juventus, ikinci yarıda da ev sahibi ekibin gol bulma çabalarına engel olunca sahadan zaferle ayrılan taraf oldu.

Ligde lider Napoli'nin en yakın takipçisi konumundaki Juventus, bu galibiyetle puanını 37’ye yükseltti ve aradaki puanı farkını 1’e indirdi.

Siyah-beyazlı takım aynı zamanda rakibine bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşatmış oldu.

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