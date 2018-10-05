Juventus’tan Cristiano Ronaldo’ya tartışma yaratan destek!

Tecavüz suçlamasıyla gündeme gelen Cristiano Ronaldo, “Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum” ifadeleriyle iddialara yanıt verirken, Portekizli yıldızın kulübü Juventus, tartışma yaratan bir açıklama yayınladı.

Juventus kulübünün İngilizce resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda muhteşem profesyonelliğini ve bağlılığını gösterdi. Juventus’taki herkes bunu takdir ediyor ve neredeyse 10 yıl önceye dayandığı iddia edilen olaylar, büyük şampiyon ile temas kuran herkes tarafından paylaşılan bu fikri değiştirmiyor” ifadelerini kullandı. Juventus’un paylaşımı tepki çekerken siyah-beyazlıların borsadaki hisseleri de %5’lik bir değer kaybı yaşadı.

Sponsorluk anlaşmaları tehlikede!

Cristiano Ronaldo'yu, 13 Haziran 2009'da kendisine tecavüz etmekle suçlayarak geçen ay Nevada mahkemesinde dava açan Kathryn Mayorga’nın iddiası üzerine Juventus’tan tam destek gelirken, dünyaca ünlü yıldızın sponsoru Nike, “konuyu endişeyle takip ettiklerini” açıklarken, Ronaldo’ya yeni sezonda yeni oyunu FIFA 19’un kapağında yer veren EA Sports da, Nike ile benzer bir açıklama yaptı ve “Kapak oyuncularımızın ve elçilerimizin EA değerlerini gözeterek davranmasını isteriz” ifadeleriyle konunun takipçisi olduğunu belirtti.

Forbes’a göre Cristiano Ronaldo; LeBron James ve Michael Jordan’la birlikte Nike ile yaşam boyu sponsorluk sözleşmesi imzalayan tarihteki üç sporcudan konumunda. Ronaldo’nun önümüzdeki süreçte sponsorluk anlaşmalarının büyük bir kısmını kaybetmesi de gündemde. Daha önce eşini aldattığı ortaya çıkan Tiger Woods, yasaklı madde kullandığı tespit edilen Maria Sharapova ve ünlü atlet Justin Gatlin gibi sporcular sponsorluk anlaşmalarının büyük çoğunluğunu kaybetmişti.