K-Pet Futbol Ligleri’nde 16’ncı hafta dün oynanan Süper Lig’de 3, Birinci Lig’de de 5 karşılaşmanın ardından bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti.
16’ncı haftaya yarın oynanacak Binatlı - Baf Ülkü Yurdu karşılaşması ile veda edilecek.
Süper Lig’de bugün Gençlik Gücü - Küçük Kaymaklı, Yeni Boğaziçi – Lefke, Yalova - Gençler Birliği karşı karşıya gelirken Birinci Lig’de de Görneç – Hamitköy, Gönyeli – Değirmenlik, Dumlupınar – Maraş kozlarını paylaştı.
Günün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle
SÜPER LİG
GENÇLİK GÜCÜ 2 - KÜÇÜK KAYMAKLI 1
YENİ BOĞAZİÇİ 0 - LEFKE 2
YALOVA 2 - GENÇLER BİRLİĞİ 1
BİRİNCİ LİG
GÖRNEÇ 0 – HAMİTKÖY 5
GÖNYELİ 1 – DEĞİRMENLİK 0
DUMLUPINAR 1 - MARAŞ 1