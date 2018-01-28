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K-Pet Futbol Ligleri'nde 16'ncı hafta

K-Pet Futbol Ligleri'nde 16'ncı hafta bugün oynan karşılaşmalarla devam etti...

28 Ocak 2018 Pazar 18:17
K-Pet Futbol Ligleri'nde 16'ncı hafta
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K-Pet Futbol Ligleri’nde 16’ncı hafta dün oynanan Süper Lig’de 3, Birinci Lig’de de 5 karşılaşmanın ardından bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti.

16’ncı haftaya yarın oynanacak Binatlı - Baf Ülkü Yurdu karşılaşması ile veda edilecek.

Süper Lig’de bugün Gençlik Gücü - Küçük Kaymaklı, Yeni Boğaziçi – Lefke, Yalova - Gençler Birliği karşı karşıya gelirken Birinci Lig’de de Görneç – Hamitköy, Gönyeli – Değirmenlik, Dumlupınar – Maraş kozlarını paylaştı. 

Günün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle

SÜPER LİG

GENÇLİK GÜCÜ 2 - KÜÇÜK KAYMAKLI 1

YENİ BOĞAZİÇİ 0 - LEFKE 2

YALOVA 2 - GENÇLER BİRLİĞİ 1

BİRİNCİ LİG

GÖRNEÇ 0 – HAMİTKÖY 5

GÖNYELİ 1 – DEĞİRMENLİK 0

DUMLUPINAR 1 - MARAŞ 1

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