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K-Pet Futbol Ligleri'nde 25. hafta heyecanı devam ediyor

K-Pet Futbol Ligleri'nde 25. hafta bugün oynana karşılaşmalarla devam etti..

01 Nisan 2018 Pazar 21:14
K-Pet Futbol Ligleri'nde 25. hafta heyecanı devam ediyor

K-Pet Futbol Ligleri'nde 25. hafta Cuma günü Girne'de oynanan 'Leymosun' derbisiyle başladı.25. haftaya Süper Lig ve Birinci Lig’de oynanan karşılaşmalarla devam edildi.

Süper Lig'de 25. haftaya bugün oynanan karşılaşmalar ile devam edildi. Süper Lig'de 25. haftanın Pazar günü programında 2 maç oynandı.

Birinci Lig'e ise 3 takım karşı karşıya geldi.

Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

SÜPER LİG

Lefke 5 - Gençlik Gücü 0

GAÜ Çetinkaya 2 - Baf Ülkü Yurdu 1

BİRİNCİ LİG

Kaya Mehmetçik 0 - Değirmenlik 0

Çanakkale 1 - Görneç 1

Mormenekşe 1 - Maraş 0

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Son Güncelleme: 01.04.2018 21:17
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