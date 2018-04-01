K-Pet Futbol Ligleri'nde 25. hafta heyecanı devam ediyor

K-Pet Futbol Ligleri'nde 25. hafta Cuma günü Girne'de oynanan 'Leymosun' derbisiyle başladı.25. haftaya Süper Lig ve Birinci Lig’de oynanan karşılaşmalarla devam edildi.
Süper Lig'de 25. haftaya bugün oynanan karşılaşmalar ile devam edildi. Süper Lig'de 25. haftanın Pazar günü programında 2 maç oynandı.
Birinci Lig'e ise 3 takım karşı karşıya geldi.
Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
SÜPER LİG
Lefke 5 - Gençlik Gücü 0
GAÜ Çetinkaya 2 - Baf Ülkü Yurdu 1
BİRİNCİ LİG
Kaya Mehmetçik 0 - Değirmenlik 0
Çanakkale 1 - Görneç 1
Mormenekşe 1 - Maraş 0