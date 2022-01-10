Kadıköy'de kazanan Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 öne geçen Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın 29. dakikasında Valencia'nın penaltı golüyle öne geçen Fenerbahçe 34. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışından attığı şık gole engel olamadı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Belhanda ile öne geçen Adana Demirspor sahadan üç puan ile ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 31 yaptı ve ligde altıncı sırada kendine yer bulurken Fenerbahçe 33 puanda 4. sırada kaldı.