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Kadın futbolunda taraftar rekoru

07 Mart 2020 Cumartesi 23:39
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Kadın futbolunda taraftar rekoru

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Vodafone Kupası ismiyle düzenlenen organizasyonda, Beşiktaş ile Atletico Madrid'in kadın futbol takımları karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan ilk kadın futbol maçı olma özelliği taşıyan müsabakayı Atletico Madrid 2-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. İspanyol ekibinin gollerini, 37. dakikada Pena Ruiz ve 42. dakikada Olga Garcia kaydetti.

KADIN FUTBOLUNDA TARAFTAR REKORU KIRILDI

Müsabaka, Türkiye'de oynanan en kalabalık kadın futbol maçı olarak da tarihe geçti. İki takımın mücadelesi için 41 binin üzerinde bilet satıldığı, tribünlerde ise 33 bin taraftarın yer aldığı açıklandı.

Maçın sona ermesinin ardından iki takım oyuncuları, birlikte tribünler önünde tur atarak taraftarları selamladı. Taraftarlar, Beşiktaş atkısı hediye ettikleri İspanyol futbolculara "üçlü" çektirdi.

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