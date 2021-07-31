Kadınlar 100 metrede olimpiyat rekoru geldi

Jamaikalı atlet, dünyada tüm zamanların ikinci derecesine de imza atarak 1988 Seul Olimpiyatları’ndan bu yana kırılamayan olimpiyat rekorunun da sahibi oldu. Eski olimpiyat rekoru 10,62’lik derecesiyle ABD’li Florence Griffith Joyner’e aitti. Dünya rekoru da 10,49 saniyelik zamanla yine bu isme ait.

Podyumdaki diğer Jamaikalı atletlerden gümüş madalyayı Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,74), bronz madalyayı ise Shericka Jackson (10,76) elde etti.

Fraser-Pryce bloklardan iyi bir şekilde çıktı ancak Thompson-Herah orta noktada hızını arttırıp ipi göğüslemeyi bildi.