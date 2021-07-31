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Kadınlar 100 metrede olimpiyat rekoru geldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar 100 metre finalinde podyumu Jamaikalı sporcular kapattı. Elaine Thompson-Herah, olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyayı kazandı.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:43
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Kadınlar 100 metrede olimpiyat rekoru geldi

Jamaikalı atlet, dünyada tüm zamanların ikinci derecesine de imza atarak 1988 Seul Olimpiyatları’ndan bu yana kırılamayan olimpiyat rekorunun da sahibi oldu. Eski olimpiyat rekoru 10,62’lik derecesiyle ABD’li Florence Griffith Joyner’e aitti. Dünya rekoru da 10,49 saniyelik zamanla yine bu isme ait.

Podyumdaki diğer Jamaikalı atletlerden gümüş madalyayı Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,74), bronz madalyayı ise Shericka Jackson (10,76) elde etti.

 

Fraser-Pryce bloklardan iyi bir şekilde çıktı ancak Thompson-Herah orta noktada hızını arttırıp ipi göğüslemeyi bildi.

Anahtar Kelimeler:
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlar
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