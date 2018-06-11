Kadınlarda final zamanı

Havadis Spor'da yer alan habere göre, Üç maç kazanım esasına göre oynanacak seriye Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor karşısında 1-0 önde başlayacak. Karşılaşma NEU RA 25 Spor Salonu’nde saat 20.00’de oynanacak

Commercial Insurance Kadınlar Basketbol Ligi final serisi bu akşam başlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor arasında oynanacak olan final serisinde klasmanda oynadığı üç maçı da kazanan YDÜ ev sahibi avantajına sahip.

1-0 önde

Üç maç kazanım esasına göre oynanacak seriye Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor karşısında 1-0 önde başlayacak. Karşılaşma NEU RA 25 Spor Salonu’nde saat 20.00’de oynanacak.

Final serisinin ikinci karşılaşması ise 14 Haziran Çarşamba akşamı Koopspor’un sahası Levent Kolej Spor Salonu’nda yapılacak.

Basketbol Federasyonu’nun alt liglerinde de klasman maçlarının sonuna gelindi.

Klasmanın son maçlarının programı şöyle:

17.00 GAÜ Çetinkaya – Soyerspor (U 14 Kızlar – N.Taşkın İlkokulu)

18.00 Yakın Doğu Üniversitesi – Soyerspor (U 14 Erkekler – NEU RA 25 SS)

18.00 Alsancak Belediyesi – Girne Amerikan Üniversitesi (U 14 Kızlar – Girne E.Apakan)

20.00 Akdeniz Spor Birliği – Girne Amerişkan Üniversitesi (U14 Erkek – Girne E.Apakan)