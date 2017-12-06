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Kambala ve Mandic’e ceza yok

Koopspor ve Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan “Cumhuriyet Kupası”nda yaşanan olayları değerlendiren Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu alınan kararları açıkladı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 13:30
Kambala ve Mandic’e ceza yok
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BRT Spor'un haberine göre, 23 Kasım’da oynanan final müsabakasında yaşanan olayları hakem ve saha komiseri raporları ışığında değerlendiren Kurul; olaylara karışan Yakın Doğu Üniversitesi oyuncusu Vukasin Mandic ve Koopspor oyuncusu Kaspars Kambala’ya ceza vermedi.

Gergin anların yaşandığı maçta olaylarla ilgili YDÜ Antrenörü Halit Kıryağdı’ya ‘küfür’ Koopspor Başkanı Talat Yalkut’a ise ‘kötü tezahürat’tan 1 ay men cezası geldi.

Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörü Kıryağdı ayrıca ‘müsabaka hakemlerinden izinsiz takımını sahayı terk ettirmesi’ ve oyunun 3 dakika gecikmesine neden olması gerekçesiyle de ‘uyarı cezası’ aldı.

Bu arada, Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu, Koopspor Kulübü’nün olayların yaşandığı anda yönetici ve taraftarlarından gelen ‘kötü tezahürat’ nedeniyle ‘uyarı cezası’ almasını da kararlaştırdı.

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