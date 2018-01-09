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Kaptan yuvaya döndü

Sezon başında serbest transfer hakkını kullanarak Cihangir’den ayrılan takım kaptanı Fırat Ersalan Mağusa Türk Gücü ile anlaşmıştı. İlk devre MTG forması giyen Fırat, dün eski takımı Cihangir’e bonservisi ile geri döndü

09 Ocak 2018 Salı 12:02
Kaptan yuvaya döndü
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Havadis Spor'un haberine göre,  Süper Lig takımlarından Cihangir eski kaptanı Fırat Ersalan’ı yeniden kadrosuna dahil etti. Sezon başında serbest transfer hakkını kullanarak ve duygusal bir veda yazısı ile Cihangir’den ayrılan Fırat, Mağusa Türk Gücü ile anlaşmıştı.

Sezonun ilk devresinde yeşil-sarılı formayı giyen Fırat, 15 maçta da sahada görev aldı. Sezona kötü başlayan MTG’nin inişli çıkışlı grafiği içerisinde pek etkili olamayan Fırat toplam 3 gole imza attı. Sezonun ilk haftasında oynanan Yenicami maçında ilk golü atan Fırat yeni takımı ile çıktığı ilk maçında gol sevinci yaşamıştı. İkinci golünü 5’inci haftadaki Gençler Birliği deplasmanında atan Fırat, MTG forması ile son golünü ise 10’uncu haftada Mağusa’daki Küçük Kaymaklı maçında atmıştı.

Dün yeniden Cihangir’e dönen Fırat, kendine ait sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Sana söz yine baharlar gelecek” yorumunda bulundu ve müjdeli haberi Cihangir renklerinde kalp işaretleri ile paylaşarak sevenlerine duyurdu.

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