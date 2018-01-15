Kaptandan şampiyonluk mesajı

Havadis Spor'dan Ahmet Özsoy'un haberine göre, Futbolda sezonun ikinci devresi öncesi bu hafta sonu oynanacak Tahsin Mertekçi Federasyon Kupası ilk tur maçları ile takımlar yeniden maç dönemine girecekler. Devre arası çalışmalarını ve kamplarını tamamlayan takımlardan olan Binatlı’da takım kaptanı Kemal Uçaner’den ikinci devreye yönelik düşüncelerini ve hedefini sorduk.

İlk devrenin son haftalarında yaşadığı talihsiz sakatlığı atlattığını söyleyen Binatlı’nın tecrübeli kaptanı Kemal Uçaner “artık sakatlıkla ilgili bir problemim kalmadı. Takımla birlikte çalışıyorum hazırlık maçlarında oynuyorum. Allah’ın izni ile şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.

Tek hedef şampiyonluk

Kaptan Kemal Uçaner ilk devredeki yabancı oyuncuların takımda kalmasının kendileri için önemli avantaj olduğunu ve uyum sorunu çekmeden, yeni yapılan transferlerle daha geniş, daha kaliteli ve daha rekabetçi bir kadro içerisinde mücadele edeceklerini vurgulayarak bunun takımın başarısına yansıyacağını düşündüğünü ifade etti.

Uçaner, “Şenol ve Mehmet Erol transferleri takımımıza büyük güç katkı. Hem kaliteli hem çok iyi iki futbolcu kazandı Binatlı. Takımımıza hemen uyum sağladılar ve bize çok katkı sağlayacaklarını düşünüyorum.

Hedefimiz kesinlik şampiyonluktur, başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Sonuna kadar şampiyonluğu zorlayacağız ve şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İkinci devrede tüm takımlara başarılar dileriz. Centilmence güzel bir lig olsun ve inşallah hak eden şampiyon olsun. Tüm camiaya sakatlıksız sağlıklı bir devre dilerim” dedi.

Kemal Uçaner Binatlı’nın 2002-2003 sezonundaki ilk şampiyonluğunda da forma giyen ve şu anda Binatlı’da o dönemki kadrodan kalan tek isim.

YALOVA’YI 4-0’LA GEÇTİLER

Devre arasında 5 günlük kamp yapan Binatlı dün de son hazırlık maçını oynadı. Yalova ile karşılaşan Binatlı ilk devreyi 2-0 önde tamamladığı mücadeleden 4-0 galip ayrılırken golleri Bello (2), Apo ve Burak kaydetti.

Binatlı kupada karşılaşacağı Değirmenlik maçına Güzelyurt’ta kendi tesislerinde yapacağı çalışmalarla devam edecek.