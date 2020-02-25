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Kara kuşaklar belirlendi

25 Şubat 2020 Salı 20:54
Kara kuşaklar belirlendi
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KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kung Fu Kurash Wushu Muaythai Federasyonu tarafından yılda bir kez düzenlenen ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2020 Kara Kuşak Sınavı'nda kazananlar açıklandı.

21-23 şubat tarihlerinde yapılan sınavda sporcular, karak uşak olmak için; temel teknikler, hyon/pumse/kata, serbest müsabaka, ilbo deryon/hoşinsul, zor haraketler, kırış müsabakaları yazılı imtihandan geçtiler.

Karak kuşak sınavlarını, federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, genel sekreter Pınar Akarpınar, masterler Ali Uslu, Öykü Ergin, antrenörler Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Elena Pakovama, Ana Tüysüz  başkanlığında, imtihan komisyonu üyeleri, milli takım antrenörleri ve teknik komite üyeleri birlikte yaptılar.

Kuşak imtihanı sonunda kazananlara kemerleri yarın akşam saat 16.00'da Girne Avrasya Taekwondo Merkezi'nde verilecek olup dereceye gireceklere diploma ve ödülleri ise dün akşam Beyaz Ev’de gerçekleşen “Federasyonun 43. Yıl Gala” töreninde takdim edildi.

KARA KUŞAK KAZANANLAR ŞÖYLE:

Yeşim Güzel

Kemal Köstü

Özgün Yıldırım

Nehir Seringöz

Hatice Alyanak

Efe Güleç

Zeynep Keskin

Ege Bayraktar

Ramadan Alaçam

Tuğra Tığ

Yunus Alaçam

İrem Şibli

Ayça Eda Kurşun

Kıvanç Çağlin

Harun Rashid Hossain

Yağmur Sel

Andrei Conoval

Yaman Doruk Durmaz

Şakir Atınç Yağızsoy

Utku Sadula

Kamil Umut Demir

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