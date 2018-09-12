Karabetça, Amerika’da ambargo dinlemedi!

Gemi çekerek “Dünya Rekorlar Kitabı”na giren rekortmen yüzücü Mert Karabetça, Amerika’da düzenlenen 50’nci “Dünya ASCA Koç Klinik Organizasyonu”na katılarak 2 bin 500 katılımcının arasında altın kupa alarak hem ülkemizi tanıttı hem de KKTC bayrağını açt

Gemi çekerek “Dünya Rekorlar Kitabı”na giren rekortmen yüzücü Mert Karabetça, Amerika Birleşik Devletleri’de Los Angeles’in Anaheim şehrinde bu yıl 50’ncisi gerçekleştirilen dünyadaki ünlü yüzme eğitmenlerinin katıldığı The American Swimming Coaches Association ASCA “2018 World Clinic” seminerinde katılarak 2 bin 500 katılımcının arasında hem ülkemizi tanıttı, hem de KKTC bayrağını açtı.

Amerikan Yüzme Derneği tarafından bu yıl Los Angeles’de düzenlene ve 4- 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte 2 bin 500 kişi yer aldı.

Dünyaca ünlü yüzme eğitmenlerinin katıldığı seminerde, Karabetça’ya bu yıl altın bir kupa da verilirken, büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, özellikle Amerika’da ülke tanıtımını en iyi şekilde yapmaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek,

Kendisine verilen kupayı tüm Kıbrıs halkı ve Türkiye adına aldığını anlatan Karabetça Spor Kulübü Başkanı, başantrenör, rekortmen yüzücümüz Mert Karabetça dünyaca ünlü antrenörlerin yer aldığı etkinlikte yüzmedeki yeni teknikler ve yeniliklerin öğretildiğini belirtti.

Ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaktan gurur duyuyorum

Bu yıl Dünyaca ünlü film yıldızlarının şehri olan Los Angeles’de rekorlar kitabına giren bir Kıbrıslı Türk Mert Karabetça, KKTC’ye karşı ambargo olmadığını ifade ederek, “Biz kendi kendimize amrago uyguluyoruz. Dışarıya çıkıp ülkemizi en iyi şekilde tanıtıp yabancılara bunu anlatmak yeter” dedi.

Kendi devletimizin de kendisi gibi yurt dışında ülkemizi temsil edenlere destek çıkması gerektiğine dikkat çakan Karabetça, Amarika’ya ikinci kez kendi imkanları ile gittiğini devletten hiç bir katkı alamadığını da söyledi.

Devletten de destek almaları halinde ülkemizi daha kapsamlı ve en iyi şekilde temsil etmeye devem edeceğini anlatan Karabetça, “Ben 13 bin 813 ton feribotu çekeren rekorlar kitabına girdim. Dolu hali ile. Yeni yapacağım rrekor denemesi ise 42 bin tonluk gemyi çekmektir. Br Kıbrıslı Türk Dünya’ya bedeldir. Bunun için Avustralya’dan bir firma bana destek belirtti ancak benim isteğim kendi devletimin beni desteklemesidir. Çağırıp tebirk edip ödül vemelerini de bekliyoruz” dedi.

Kendisinin yaptığı işe çok dikkatli baktıklarını anlatan Karabetça, hengi metotlarla çalışarak rekorları kırdığına inanamadıklarını kaydederek, “Onlara feribot çekerken videoyu göstediğim zaman şok oluyorlar. Gerek teknoloji uzmanları, rekortmen yüzücülere vitamin vereneler de gördüklerine inanamıyor” dedi.

Seminerde yüzme ile ilgili bir çok yenilikler ve ürünlerin de tanıtıldığını kaydeden Karabetça, antrenman programları yanında teknik kurs, yeni teknik ve teknolojilerin de anlatıldığını belirterek, öğrendiklerini Kıbrıs halkına sunacağını da söyleyerek, “Hedefimiz olimpiyatlara ve Dünya organizasyonlarına sporcu yetiştirmektir” dedi.

Dünya Koç semşneri KKTC’de yapılsın teklifi sundum

Mert Karabtça, Dünya Koç Klinik’in KKTC’de de yapılması öneririsi sunduğunu belirterek, olumlu yanıt aldığını ve listeye KKTC’nin de dahil edileceği sözünü aldığını belirtti.

İleriki yıllarda KKTC’de bir ilkin yapılacağını ve ASCA’nın düzenlediği büyük bir kongrenin yapılacağını anlatan Karabetça, ASCA’nın Dünya’dan 22 bin üyesi bulunduğunu belirtti. USA’daki insanların KKTC’nin nerede olduğunu bilmediklerini kaydeden Karabetça, kendi imkanları ile Kıbrıs ile ilgili bir çok şey getirip dağıttığını da kaydetti.

Mert Karabetça geçen yıl Ağustos ile Eylül aylarında Washington’da yine ayni organizasyonu gerçekleştiren American Swimming Coaches Association ASCA “2017 World Clinic” seminerine de katılmıştı.