Karakaya’ya tam destek

Havadis Spor'un haberine göre, Süper Ligin Girne temsilcilerinden Türk Ocağı’nda seçimli genel kurul 19 Haziran Salı günü yapılıyor.

Mevcut başkan Fahri Altınör’ün görevine devam etmeyecek olmasının ardından, camianın tanıdığı iş adamı Şükrü Karakaya Türk Ocağı başkanlığı için tek aday oldu.

Genel kurula tek aday olarak girecek olan Karakaya ile Türk Ocağı’nda yeni dönem resmen başlayacak.

Ocak’ta yeni hedefler ile yeni başkan geliyor

5 yıldır Türk Ocağı’nın başkanlığını yapan Fahri Altınör döneminin son yılında Kıbrıs Kupası ve Süper Kupayı müzesine götüren sarı siyahlı kulüpte 19 Haziran Salı günü yapılacak genel kurulda tek aday olarak başkanlığa girmeye hazırlanan Şükrü Karakaya’ya büyük destek var.

Başta başkan Fahri Altınör ve yönetiminden büyük destek alan Karakaya, Türk Ocağı’nı kurumsallaştırma ve takım içinde büyük revizyona gitmeyi planlıyor.

Karakaya, zirvede bir takım yaratmak adına üç yabancı yanında en az üç de yerli futbolcu ile bir kaleci transferi için kolları sıvadı.

Turan Altay ile anlaşma Pazara kaldı

İlk olarak teknik direktör konusunda Turan Altay ile geçtiğimiz gün görüşen Fahri Altınör ve başkanlığa gelmeye hazırlanan Şükrü Karakaya, Altay ile dün yeniden bir araya geldiler ve tecrübeli çalıştırıcıyı ikna etmeye çalıştıysa da son karar Pazar günü yapılacak görüşme sonunda açıklanacak. Anlaşmaya vardıkları takdirde Pazartesi imzalar atılacak.

Türk Ocağı bir yandan Turan Altay’la görüşmeleri sürdürürken diğer yandan da transfer çalışmalarına başlıyor.

Sarı siyahlıların transfer listesinde Mağusa Türk Gücü kalecisi Türkkan Delideniz, Esentepe kalecisi Ali Karal, opsiyonu Lefke’de bulunan Çağrı Kıral, Küçük Kaymaklı’dan Bayram Anday ve Yenicami’den İbrahim Çıdamlı gibi isimler yer alıyor.