Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
196.507
DOLAR
4.7136
STERLİN
6.2578
EURO
5.4650
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Karakaya’ya tam destek

Genel kurula tek aday olarak girecek olan Karakaya ile Türk Ocağı’nda yeni dönem resmen başlayacak.  

15 Haziran 2018 Cuma 08:06
Karakaya’ya tam destek

Havadis Spor'un haberine göre, Süper Ligin Girne temsilcilerinden Türk Ocağı’nda seçimli genel kurul 19 Haziran Salı günü yapılıyor.

Mevcut başkan Fahri Altınör’ün görevine devam etmeyecek olmasının ardından, camianın tanıdığı iş adamı Şükrü Karakaya Türk Ocağı başkanlığı için tek aday oldu.

Genel kurula tek aday olarak girecek olan Karakaya ile Türk Ocağı’nda yeni dönem resmen başlayacak.  

Ocak’ta yeni hedefler ile yeni başkan geliyor

5 yıldır Türk Ocağı’nın başkanlığını yapan Fahri Altınör döneminin son yılında Kıbrıs Kupası ve Süper Kupayı müzesine götüren sarı siyahlı kulüpte 19 Haziran Salı günü yapılacak genel kurulda tek aday olarak başkanlığa girmeye hazırlanan Şükrü Karakaya’ya büyük destek var.

banner39
Başta başkan Fahri Altınör ve yönetiminden büyük destek alan Karakaya, Türk Ocağı’nı kurumsallaştırma ve takım içinde büyük revizyona gitmeyi planlıyor.

Karakaya, zirvede bir takım yaratmak adına üç yabancı yanında en az üç de yerli futbolcu ile bir kaleci transferi için kolları sıvadı.

Turan Altay ile anlaşma Pazara kaldı

İlk olarak teknik direktör konusunda Turan Altay ile geçtiğimiz gün görüşen Fahri Altınör ve başkanlığa gelmeye hazırlanan Şükrü Karakaya, Altay ile dün yeniden bir araya geldiler ve tecrübeli çalıştırıcıyı ikna etmeye çalıştıysa da son karar Pazar günü yapılacak görüşme sonunda açıklanacak. Anlaşmaya vardıkları takdirde Pazartesi imzalar atılacak.

Türk Ocağı bir yandan Turan Altay’la görüşmeleri sürdürürken diğer yandan da transfer çalışmalarına başlıyor.

Sarı siyahlıların transfer listesinde Mağusa Türk Gücü kalecisi Türkkan Delideniz, Esentepe kalecisi Ali Karal, opsiyonu Lefke’de bulunan Çağrı Kıral, Küçük Kaymaklı’dan Bayram Anday ve Yenicami’den İbrahim Çıdamlı gibi isimler yer alıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aygın: “Spor kulüpleri için kaynak artırılacak”
Aygın: “Spor kulüpleri için kaynak artırılacak”
Dünya Kupası başladı
Dünya Kupası başladı
Yıldızlarımız mağlubiyetlerle başladı
Yıldızlarımız mağlubiyetlerle başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim