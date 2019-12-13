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Kartal'a 10 dakikada soğuk duş!

Wolverhampton Beşiktaş maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın bu sezonki macerası sona erdi. Beşiktaş, Wolves'ın konuğu olurken Premier League ekibi, 10 dakikada bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Rotasyon kadrosuyla sahaya çıkan Kartal, üç puanla grubunu sonuncu bitirdi.

13 Aralık 2019 Cuma 10:09
Kartal'a 10 dakikada soğuk duş!

Wolverhampton Beşiktaş maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın bu sezonki macerası tatsız bir şekilde sona erdi. K Grubu’na birinci torbadan katılan ancak ilk dört maçta puan dahi alamayan Beşiktaş, beşinci maçta Slovan Bratislava’yı 2-1 yenmişti. Ligdeki yükselişini geç de olsa Avrupa’ya da yansıtan Kartal, rotasyon kadrosuyla Wolves deplasmanına çıktı ancak ev sahibi ekip 10 dakika içinde bulduğu 4 golle 4-0 kazandı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

  • Topla Oynama
    %52,3

    %52,3

    %47,7

    		 %47,7
    İkili Mücadele Kazanma %
    %50,0

    %50,0

    %50,0

    		 %50,0
    Hava Topu %
    %55,9

    %55,9

    %44,1

    		 %44,1
    Pas Arası
    10

    10

    11

    		 11
    Ofsayt
    2

    2

    3

    		 3
    Korner
    6

    6

    1

    		 1

Gruptan çıkmayı garantileyen Wolves ise liderlik için kazanarak Braga’nın puan kaybetmesini bekliyordu ancak Braga zorlu maçta deplasmanda Slovan Bratislava’yı 3-2 mağlup etti. Wolverhampton 13 puanla, Braga ise 14 puanla lider bitirdi. Beşiktaş üç puanla sonuncu oldu.

Beşiktaş gençlerle ve rotasyon kadrosuyla sahaya çıkarken ev sahibi ekipte 56’da oyunan giren Jota, maça damga vurdu. Jota, 58, 63 ve 68’de 3 gol attı. Wolves’ın diğer golü ise 67’de Dendoncker’den geldi.

WOLVERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LER

STAT: Molineux Stadium

SAAT: 23.00

HAKEM: Andris Treimanis

YAYIN: beIN SPORTS HD1

WOLVERHAMPTON: Ruddy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre, Cutrone, Neto

YEDEKLER: Sondergaard, Vallejo, Jota, Perry, Otasowie, Cundle, Richards

TEKNİK DİREKTÖR: Nuno Espírito Santo

BEŞİKTAŞ: Utku, Kerem, Necip, Erdoğan, Rebocho, Erdem, Oğuzhan, Lens, Güven, Boyd, Umut

YEDEKLER: Ersin, Doğukan, Roco, Elneny, İlkay, Rıdvan, Diaby

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Douglas Pereira, Dorukhan Toköz, Georges-Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz, karşılaşmada forma giyemedi. Loris Karius ile Domagoj Vida ise İngiltere’ye götürülmedi. Wolves’ta ise Morgan Gibbs-White ve Willy Boly’nin sakatlıkları bulunuyor. Raul Jimenez ise sarı kart cezalısıydı.

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiBeşiktaşWolverhampton
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