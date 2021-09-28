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Kartal, Ajax'a mağlup

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax'a 2-0 mağlup oldu.

28 Eylül 2021 Salı 21:41
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Kartal, Ajax'a mağlup
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Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Ajax’a konuk oldu.

Amsterdam’da Johan Cruyff Arena’da oynanan mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı.

Karşılaşma, 2-0’lık Ajax üstünlüğüyle noktalandı.

Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 17’de Berghuis ve 43’te Haller’den geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda ikinci maçından da puansız ayrıldı.

İlk maçında deplasmanda Sporting’i 5-1’le deviren Ajax ise 6 puana ulaştı.

Beşiktaş, 19 Ekim’de İstanbul’da Sporting’i ağırlayacak. 

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