Kartal, MTG’ye karşı çok farklı

Havadis'ten Hüseyin Köprülü'nün haberine göre, K-PET Süper Lig’de, ikinci devrenin açılış maçında lider Yenicami, yarın akşam Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek.

Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 18.00’de oynanacak.

İlk devre sonu itibariyle zirvede yer alan Yenicami, ağırlayacağı MTG karşısında galibiyet sayısında büyük bir üstünlüğe sahip.

Bu konuda sarı-yeşillilere büyük bir fark atan Kartal, ligde oynanan son 12 maçta 9 galibiyet elde etti, rakibine sadece 2 kez mağlup oldu. Takımlar 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kartal farkı

Mağusa Türk Gücü karşısında galibiyet sayılarında büyük bir üstünlüğü bulunan Yenicami, 16. haftada ağırlayacağı rakibi karşısında yine favori görünüyor.

Ligde oynanan son 12 maçta 9 galibiyet alan Kartal, buna karşın 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik almış durumda.

Yenicami 9 galibiyetin 6’sını kendi evinde 3’ünü ise deplasmanda elde etti.

Kendi evinde MTG’yi ağırlayacak olan siyah-beyazlılar istatistikler doğrultusunda yine maçın en büyük favorisi konumunda.

Çifte galibiyetli sezonlar

Yenicami, rakibi karşısında çift galibiyetli sezonlar da yaşadı.

Siyah-beyazlılar, şampiyon olduğu 2013-2014, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarındaki maçların hepsinden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

MTG ise bu başarıyı son 6 sezonda hiç yakalayamadı.

Mağusa temsilcisi, şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunda rakibi karşısında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.