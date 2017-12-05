Kartal takibi bırakmadı

Havadis Spor'dan Okan Karademir'in haberine göre, KTFF U17 Ligi’nde 10. hafta tamamlandı. Karşıyaka’nın ligden çekilmesiyle lider Küçük Kaymaklı haftayı hükmen galip kapadı. Oynanan diğer 3 maçta ise toplam 12 gol atıldı. 1 takım sahasında kazanırken 2 takım da deplasmanda galip geldi. Yenicami kritik maçta GAÜ Çetinkaya’yı tek golle mağlup ederek lider Küçük Kaymaklı ile arasındaki 1 puanlık farkı korudu ve zirve takibini sürdürdü. Ligde son 4 haftaya girerken zirvenin 11 puan gerisine düşen GAÜ Çetinkaya’nın şampiyonluk şansı büyük ölçüde kalmadı.