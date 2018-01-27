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Kartal zirveyi bırakmadı: 2-1

K-Pet Süper Lig’inin ikinci devre açılış maçında Yenicami 1-0 geriye düştüğü maçta Mağusa Türk Gücü’nü 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:04
Kartal zirveyi bırakmadı: 2-1
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Sağanak yağış altında oynanan K-Pet Süper Lig’inin ikinci devre açılış maçında  Yenicami 1-0 geriye düştüğü maçta Mağusa Türk Gücü’nü 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan goller Tansel ve John Ebuka’dan gelirken, MTG’nin tek golünü penaltıdan Yasin Kurt kaydetti

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Zekai Töre, Hakan Gök

Yenicami: Ercan, Emin, Oladele, Eray (Dk.15 Yasin Açıkel), Salih, John Okoli (Dk.68 Behiç), Ünal, Tansel, Mehmet, Farouk (Dk. 75 Osman), John Ebuka

Mağusa Türk Gücü: Türkkan, Erdoğ, Yasin Kurt, Yusuf, Sami, Adil, Mehmet, Yakubu Malik, Adeyang, Dinopeter, Halil Turan (Dk.68 Emre)

Goller: Dk.62 Tansel, Dk. John Ebuka (Yenicami) Dk.26 Yasin Kurt (pen.)(Mağusa Türk Gücü)

K-Pet Süper Lig’de ikinci devrenin ilk maçında lider Yenicami konuk ettiği Mağusa Türk Gücü’nü 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sağanak yağış altındaki maçta siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan goller Tansel ve John Ebuka’dan gelirken, MTG’nin tek golünü penaltıdan Yasin Kurt attı.

Maçın önemli anları

9.dakikada Halil Turan’ın şutunu kaleci Ercan çeldi, dönen topa bu kez Adeyang vurdu, Ercan bir kez daha topu çelmeyi başardı ve rakibe gol şansı vermedi.

17.dakikada Tansel’in sağdan şutunda kaleci Türkan topu kornere çeldi.

26.dakikada Ünal ceza sahasında Yasin Kurt’u düşürünce hakem penaltıyı belirledi. Yasin Kurt penaltı atışını gole çevirerek Mağusa Türk Gücü’nü 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı 1-0 MTG üstünlüğünde sona erdi.

62.dakikada John Okoli’nin pasında Tansel topu filelerle göndererek takımını 1-1’lik eşitliğe taşıdı.

81.dakikada Yasin’in şutunda defans araya girerek topu kornere çeldi.

83.dakikada John Ebuka ceza sahasından attığı gol ile Yenicami’yi 2-1 öne geçirdi.

88.dakikada Dinopeter’in şutunda top kale direğinden geri geldi.

Karşılaşma 2-1 Yenicami üstünlüğünde sona erdi.

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