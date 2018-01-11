Kartal’da Antalya’da hazırlanıyor

BRT Spor'un haberine göre, Teknik direktör Sedat Devecioğlu nezaretinde çift idmanla 3 günlük süreci geride bırakan siyah beyazlı takımın kamp sürecine hafta sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu Pazartesi günü başlayan kamp süreci ile ilgili olarak yaptığı açıklamada takımının geride kalan süre zarfında performans olarak çok iyi olduğunu bunun da kendisini son derece sevindirdiğini söyledi. İyi ve son derece kaliteli bir ortamda kamp yapıp çalıştıklarını belirten Sedat Devecioğlu, ligin ikinci devresine kupa mesaisi ile birlikte keyifli bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Antrenör Sedat Devecioğlu, Antalya kampında bazı hazırlık maçları da yapacaklarını ve bu maçlardan birinin de yine Antalya’da kamp yapan bir İran takımı ile olacağını söyledi.