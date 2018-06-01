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Kartal’da Başkan Hüseyin Metinser oldu

K-Pet Süper Lig’de son Şampiyon Yenicami, Kaan Kaner’in görevi bırakmasının ardından dün akşam yapılan Olağan Genel Kurul’da tek aday Hüseyin Metinser Başkan seçildi.

01 Haziran 2018 Cuma 10:25
Kartal’da Başkan Hüseyin Metinser oldu

BRT Spor'un haberine göre, Şampiyon Yenicami genel kurulu yıl içerisinde yapılan Faaliyet ve Mali Rapor okunarak onaya sunuldu ve genel kuruldan da onay çıktı. Ardından başkanlık seçimine geçildi ve Yenicami başkanlığı için tek aday olan Hüseyin Metinser, Yenicami genel kurulunun onayını alarak siyah beyazlı ekibin yeni dönemdeki başkanı oldu.

Şampiyon Yenicami’de Kaan Kaner’in görevi bırakması ile tek aday olarak Seçime giren ve üyelerin onayını alarak Yenicami’nin Başkanı olan Hüseyin Metinser, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada sözlerine genel kurula teşekkür ederek başlayan Hüseyin Metinser, amaçlarının, tüm Yenicamililerden destek alarak kulübü kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir yapıya kavuşturmak olduğunu ve devraldıkları bayrağı son 9 yılda konan vizyon ile daha da ileriye götürmek için yönetim kurulu arkadaşlarımızla çalışacağız dedi.

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